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«Известия» побывали на позициях мотострелков ВС РФ южнее Артемовска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Основные усилия украинских боевиков в Донбассе сосредоточены на участке от Артемовска до Горловки — здесь они развернули серьезную группировку и пытаются активно штурмовать российские позиции. Среди тех, кто им противостоит, — 132-я мотострелковая бригада 1-го Донецкого армейского корпуса.

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Главная тактическая задача, которую поставили вооруженным формированиям Украины в Донбассе — взять важнейший поселок Клещеевка к югу от Артемовска. Для этого удары они наносят не только по самому населенному пункту — идет непрерывное воздействие на всю линию боевого соприкосновения от Артемовска до Горловки.

Если саму Клещеевку штурмуют крупные массы пехоты, то против российских частей на новгородско-дзержинском направлении, где оборону держит 132-я мотострелковая бригада, действуют небольшие штурмовые подразделения.

«Врагу надо отвлечь наши силы от Клещеевки, создать где-то «клин», ослабить огневым поражением нашу оборону. Наша задача сейчас — не допустить прорыва противника», — объяснил командир одного из стрелковых батальонов 132-й бригады с позывным Борода.

Пехотинцы Бороды на первой линии обороны сдерживают непрерывные рейды украинских штурмовиков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Наша задача сейчас — не допустить прорыва противника»

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