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Служащий ВС РФ рассказал о применении ВСУ кассетных боеприпасов в ДНР

Служащий ВС РФ: Киев активно применяет кассетные боеприпасы под Соледаром
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют российские позиции под Соледаром кассетными боеприпасами. Об этом в четверг, 3 августа, сообщил «РИА Новости» доброволец казачьего батальона «Енисей» бригады «Сибирь» с позывным Шмас.

«Вчера ночью прилетели кассетные бомбы, запрещенные конвенциями — 10 штук. Часто применяют, очень часто», — поделился военный.

Его сослуживец уточнил, что противник наносит удары не только по территории Соледара, но и по окрестностям. ВС РФ отвечают националистам с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

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Ранее, 1 августа, корреспондент «Известий» также отмечал, что на артемовском направлении фиксируют разрывы вражеских кассетных боеприпасов.

До этого, 20 июля, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина примерно в течение семи последних дней приступила к применению поставленных США кассетных боеприпасов.

13 июля Пентагон подтвердил передачу кассетных боеприпасов Киеву. До этого, 7 июля, президент США Джо Байден назвал поставки этих снарядов временным шагом, направленным на поддержание Украины до тех пор, пока не удастся нарастить производство артиллерийских снарядов.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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