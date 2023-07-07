США передадут Украине кассетные боеприпасы

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. Об этом в пятницу, 7 июля, заявил на брифинге в Белом доме советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы уже поставили Украине историческое количество некассетных боеприпасов и наращиваем их производство внутри страны, <...> но этот процесс потребует времени, поэтому важно будет обеспечить Украину этим мостом поставок [в виде кассетных боеприпасов]», — сказал он, подчеркнув, что Вашингтон не намерен «оставить Украину безоружной».

Он подчеркнул, что США получили от Украины письменные гарантии, что кассетные боеприпасы будут применяться «с осторожностью» во избежание риска для мирного населения. Украина взяла на себя обязательство в дальнейшем провести разминирование территорий, где они будут применяться.

Ранее, 6 июля, официальный представитель минобороны Штатов Патрик Райдер сказал, что Пентагон продолжает рассматривать вопрос о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также в Белом доме подтвердили, что США «активно рассматривают» вопрос о поставках кассетных боеприпасов Украине.

Тогда же агентство Reuters сообщило, что администрация США объявит 7 июля о новой поставке для Украины, которая будет включать кассетные боеприпасы. Также в рамках пакета стоимостью более $500 млн Украина получит припасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), боевые машины Bradley и бронетранспортеры Stryker.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам. Она вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.