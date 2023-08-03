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Три человека пострадали в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Три мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 3 августа сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

«Сегодня очагами поражения ранены три мирных жителя из Старомихайловки, Кировского района Донецка, Ясиноватой», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Помимо этого, Пушилин добавил, что в результате обстрелов четыре дома в Кировском районе региональной столицы получили повреждения.

Вооруженные формирования Украины 3 августа обстреляли территорию ДНР из ствольной артиллерии натовского 155-миллиметрового калибра, в общей сложности было произведено 70 обстрелов со стороны ВСУ, отметил врио республики.

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Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что ВСУ ударили по многоквартирному дому в Кировском районе на улице Абакумова. Мирный житель 1986 года рождения получил ранение, говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Кулемзин добавил, что удар со стороны ВСУ пришелся также на поселок городского типа Старомихайловка. Согласно предварительной информации, была ранена женщина 1960 года рождения.

Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков за день пострадали семь человек, в том числе один подросток. По его словам, удар пришелся на Донецк, Горловку, Ясиноватую.

В тот день «Известия» показали последствия обстрела со стороны ВСУ Горловки. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу ударили семь раз, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибра 152 мм.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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