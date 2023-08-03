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Мэр Донецка сообщил об ударе ВСУ по многоквартирному дому

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в Кировском районе Донецка, по предварительной информации, мирный житель получил ранение. Об этом 3 августа сообщает мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Он отметил, что обстрел велся по улице Абакумова. В многоквартирном доме повреждены оконные блоки и стена. Пострадал мужчина 1986 года, говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Кулемзин добавил, что удар со стороны ВСУ пришелся также на поселок городского типа Старомихайловка. Согласно предварительной информации, была ранена женщина 1960 года рождения.

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Накануне врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков за день пострадали семь человек, в том числе один подросток. По его словам, удар пришелся на Донецк, Горловку, Ясиноватую.

В тот день «Известия» показали последствия обстрела со стороны ВСУ Горловки. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, по городу ударили семь раз, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибра 152 мм.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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