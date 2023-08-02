Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 2 августа сообщил, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за день пострадали семь человек, в том числе один подросток.

«Сегодня Донецк, Горловка, Ясиноватая пережили очередной трудный день. Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них подростки, оба находятся в состоянии средней степени тяжести. В Кировском районе Донецка зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине «Лепесток», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушилин, за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 63 раза, выпустив более 230 боеприпасов. Всего повреждения получили девять жилых домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в этот день «Известия» показали последствия обстрела со стороны ВСУ Горловки. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, населенный пункт обстреляли семь раз, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибра 152 мм.

Также корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов сообщил, что один человек погиб в результате удара ВСУ по жилому дому в Донецке.

В этот же день украинские войска обстреляли районы Донецка, Макеевки, а также Ясиноватский район из артиллерии калибра НАТО. Сообщалось, что за один час ВСУ выпустили 27 снарядов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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