«Известия» показали последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как сообщили в среду, 2 августа, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ВСУ обстреляли Горловку семь раз, выпустив в общей сложности 24 снаряда калибром 152 мм.

Из-за обстрела пострадало здание городской школы. На кадрах видно, как осколки от снарядов изрешетили двери, также выбиты окна. Помимо этого, украинские боеприпасы попали в котельную «Донбасстеплоэнерго», в результате чего пострадала несущая стена. Также на кадрах видна огромная воронка от разорвавшегося снаряда.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Накануне украинские боевики выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня по Горловке.

За день до этого, 31 июля, четыре человека погибли в результате обстрела Донецка и Горловки. Кроме того, 10 человек пострадали в Донецке, еще один мирный житель погиб. Снаряды попали по жилым и административным домам.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.