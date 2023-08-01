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ВСУ выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Украинские боевики выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 августа сообщает Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) в 6:30 по направлению: населенный пункт Дзержинск – Горловка: выпущено 15 ракет из РСЗО», — говорится в Telegram-канале ведомства.

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Накануне сообщалось, что четыре человека погибли в результате обстрела Донецка и Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, 10 человек пострадали в Донецке. Еще один мирный житель погиб в результате обстрела ВСУ Горловки. Снаряды прилетели по жилым и административным домам.

Утром 31 июля в Донецке прогремело множество взрывов. Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города. Сообщалось о возгорании автобуса и двух легковых машин.

По предварительным данным экстренных служб, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и артиллерийских систем производства стран НАТО.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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