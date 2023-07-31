Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до двух
Число жертв при обстреле центра Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до двух. Об этом 31 июля сообщили экстренные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).
Также в результате обстрела ранены пять человек.
«Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, обстрел велся из реактивных систем залпового огня HIMARS и из артиллерийских систем производства стран НАТО.
Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела.
В городе прогремело около десяти взрывов. Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка. В результате загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.
Днем ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Выпущенные снаряды повредили окна, балконы, двери и обшивку нескольких домов.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.