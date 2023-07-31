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Число погибших при обстреле ВСУ центра Донецка возросло до двух

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Число жертв при обстреле центра Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ) возросло до двух. Об этом 31 июля сообщили экстренные службы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Также в результате обстрела ранены пять человек.

«Пострадавшие были госпитализированы в учреждения здравоохранения», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, обстрел велся из реактивных систем залпового огня HIMARS и из артиллерийских систем производства стран НАТО.

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Ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела.

В городе прогремело около десяти взрывов. Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка. В результате загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.

Днем ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Выпущенные снаряды повредили окна, балконы, двери и обшивку нескольких домов.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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