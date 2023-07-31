Около 10 взрывов прогремело в центре Донецка

Центр Донецка находится под обстрелами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 31 июля, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По предварительным данным, прогремело около десяти взрывов.

Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы города, сообщил Кулемзин в своем Telegram-канале.

«В результате обстрела Ворошиловского района горят маршрутный автобус и две легковые машины. Есть пострадавшие», — уточнил он.

По состоянию на 10:00 известно об одном погибшем и трех раненых в результате обстрела Ворошиловского района. Другая информация уточняется.

Ранее в этот день стало известно, что в результате обстрела Алёшек киевским режимом погиб мирный житель. Уточнялось, что ВСУ выпустили по населенному пункту 14 снарядов из ствольной артиллерии.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.