Мирный житель погиб в Алёшках в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) левобережья Херсонской области. Об этом 31 июля сообщили экстренные службы региона.



«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии», — сказано в сообщении.



По Алёшкам ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии, в результате чего погиб один человек, добавили в ведомстве.



Также под обстрел попала Новая Каховка — 9 снарядов, Великая Лепетиха — 7 снарядов, Кардашинка — 8 снарядов, Каиры — 7 снарядов, Песчановка — 8 снарядов.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область.



Так, днем ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что обстрелы региона со стороны ВСУ стали концентрированными, примерно на одном уровне интенсивности. Он также заметил, что наметилась тенденция и к террористическим обстрелам.



До этого, 29 июля, ВСУ попытались ударить по железнодорожному мосту между Херсонской областью и Крымом. По словам Сальдо, атака была нанесена с помощью 12 ракет Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.