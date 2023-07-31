Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля
Политика
В МИД РФ пообещали не отыгрываться на украинцах за визовый режим для россиян
Происшествия
Брянский губернатор сообщил об атаке БПЛА по зданию полиции
Армия
ВСУ в течение часа пять раз обстреляли территорию ДНР
Мир
В МИД РФ заявили об отвержении Киевом всех идей посредничества
Мир
Не менее 15 человек погибли при падении в пропасть автобуса в Перу
Армия
Источник сообщил об успешном завершении испытаний комплекса РЭБ «Сапфир» в зоне СВО
Мир
СМИ узнали о поставках Британией в РФ ключевого оборудования в обход санкций
Мир
Авиация МЧС РФ сняла угрозу распространения пожара в Турции на населенные пункты
Происшествия
В Приморье в ДТП погибла пятимесячная девочка
Происшествия
СК проверит информацию об избиении пациента сотрудниками скорой помощи
Мир
Политолог Миршаймер указал на безнадежно бедственное положение ВСУ на поле боя
Происшествия
Один человек погиб и семь пострадали в ДТП с микроавтобусом на Алтае
Сюжет:

В Алёшках мирный житель погиб при обстреле ВСУ

0
Фото: ТАСС/Евгений Силантьев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мирный житель погиб в Алёшках в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) левобережья Херсонской области. Об этом 31 июля сообщили экстренные службы региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Корсунка, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии», — сказано в сообщении.

По Алёшкам ВСУ выпустили 14 снарядов из ствольной артиллерии, в результате чего погиб один человек, добавили в ведомстве.

Также под обстрел попала Новая Каховка — 9 снарядов, Великая Лепетиха — 7 снарядов, Кардашинка — 8 снарядов, Каиры — 7 снарядов, Песчановка — 8 снарядов.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область.

Так, днем ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что обстрелы региона со стороны ВСУ стали концентрированными, примерно на одном уровне интенсивности. Он также заметил, что наметилась тенденция и к террористическим обстрелам.

До этого, 29 июля, ВСУ попытались ударить по железнодорожному мосту между Херсонской областью и Крымом. По словам Сальдо, атака была нанесена с помощью 12 ракет Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023