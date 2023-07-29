Сальдо заявил о попытке удара ВСУ по железной дороге между Херсонской областью и Крымом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по железнодорожному мосту между Херсонской областью и Крымом. Об этом 29 июля сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, атака была нанесена с помощью 12 ракет Storm Shadow.

«Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для «мирных целей», незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. К тому времени, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой», — написал он в Telegram.

Как подчеркнул Сальдо, атака произошла накануне открытия железнодорожного движения на маршруте Геническ – Джанкой.

Ранее, 22 июня, украинская армия нанесла удар по мостам на границе между Херсонской областью и Крымом. Как сообщил Сальдо, ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.

Он добавил, что Чонгарский мост после обстрела со стороны украинских боевиков будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.