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Мосты на границе между Херсонской областью и Крымом попали под обстрел ВСУ

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Фото: t.me/SALDO_VGA
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Мосты на границе между Херсонской областью и Крымом попали под обстрел. Об этом сообщил 22 июня врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Преступный киевский режим совершил варварский обстрел гражданских объектов — мостов на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отметил Сальдо, по предварительной оценке, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали английские ракеты Storm Shadow. На мостах повреждено дорожное покрытие. Жертв нет.

Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ночью был нанесен удар по Чонгарскому мосту. Пострадавших нет.

«На данный момент взрывотехники проводят экспертизу для оценки типа боеприпаса. Профильные службы приступили к обследованию дорожного полотна. О возможности движения будет сообщено в течение часа. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — заявил он.

Кроме того, советник главы Крыма Олег Крючков указал, что республику с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя.

«Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора. Пока идет обследование конструкций Чонгарского моста просим выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область маршрут через город Армянск», — написал он в своем Telegram-канале.

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Ранее, 20 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина планирует нанести удар по Крыму и другим регионам России, применив ракеты HIMARS и Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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