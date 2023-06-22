Сальдо назвал сроки восстановления Чонгарского моста после обстрела ВСУ

Чонгарский мост после обстрела со стороны украинских боевиков будет восстановлен за несколько дней, на ход спецоперации РФ по защите Донбасса атака не повлияет. Об этом 22 июня сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Уже сейчас сюда направлены из Ростовской области специалисты, строители. Я пять минут назад разговаривал с [вице-премьером РФ] Маратом Хуснуллиным, который курирует инфраструктурный проект возрождения наших регионов, экономики. Через часов пять здесь будут строители, которые определят степень разрушения. <…> Но я уже и сам как специалист вижу, что здесь через несколько дней будет восстановлено движение», — сказал он журналистам.

Сальдо заверил, что на цены на продукты атака никак не повлияет, так как большая часть сезонных овощей выращивается местными жителями, а любые попытки коммерсантов искусственно повысить цены будут пресекаться.

По мнению врио губернатора, целью киевского режима было доставить неудобства местным жителям.

«Это (атака. — Ред.), конечно же, внесет некоторые коррективы и неудобства. Главное, что эти разрушения <…> не изменят ход СВО. <…> Это так, просто навредить и стоять по-фашистски смеяться, ух как же им неудобно, потому что придется объезжать через другие пункты», — добавил он.

Также в четверг корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев показал последствия обстрела мостов на границе между Херсонской областью и Крымом. На кадрах видны разрушения дорожного покрытия.

Украинская армия нанесла удар по мостам на границе между регионами ранее в этот день. Как сообщил Сальдо, по предварительной оценке, ВСУ использовали английские ракеты Storm Shadow.

Движение автотранспорта между Херсонской областью и Крымом действует по резервному маршруту.

Советник главы Крыма Олег Крючков указал, что республику с Херсонской областью соединяет три пункта пропуска: два в районе Армянска и один в районе Джанкоя. Сбой в работе одного из них не может кардинально нарушить транспортную логистику сухопутного транспортного коридора, добавил он.

20 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина планирует нанести удар по Крыму и другим регионам России, применив ракеты HIMARS и Storm Shadow.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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