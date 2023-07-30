Сальдо сообщил о концентрированном характере обстрелов Херсонской области ВСУ

Обстрелы территорий Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) стали концентрированными. Об этом 30 июля сообщил ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Владимира Сальдо.

«Обстрелы продолжаются примерно на одном уровне интенсивности. Иногда в сутки украинцы выпускают больше снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья, иногда меньше. Однако наметилась тенденция концентрации террористических обстрелов, когда по Алёшкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов», — рассказал он.

29 июля Вооруженные силы Украины попытались ударить по железнодорожному мосту между Херсонской областью и Крымом. По словам Сальдо, атака была нанесена с помощью 12 ракет Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.