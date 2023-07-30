Реклама
Прямой эфир
Армия
Сальдо сообщил о концентрированном характере обстрелов Херсонской области ВСУ
Происшествия
Минобороны РФ сообщило о 25 сбитых беспилотниках в Крыму
Армия
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Мир
Футбольный матч в Аргентине закончился столкновениями болельщиков с полицией
Общество
Морской парад на на Дальнем Востоке открыл День ВМФ в России
Общество
Аэропорт Внуково возобновил прием рейсов
Происшествия
ЧП произошло в одной из башен «Москва-сити»
Общество
Синоптики пообещали москвичам преимущественно сухую погоду 30 июля
Мир
Во время стрельбы на карнавале в Роттердаме пострадали три человека
Мир
В Испании загорелся направляющийся на музыкальный фестиваль автобус
Мир
WSJ заявила о планах Саудовской Аравии провести мирные переговоры по Украине
Политика
Путин назвал огромным потенциал стран Африки
Происшествия
Девять человек погибли из-за урагана в Приволжье
Сюжет:

Сальдо сообщил о концентрированном характере обстрелов Херсонской области ВСУ

Сальдо: ВСУ стали концентрировать обстрелы гражданской инфраструктуры Херсонской области
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обстрелы территорий Херсонской области со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) стали концентрированными. Об этом 30 июля сообщил ТАСС со ссылкой на врио губернатора региона Владимира Сальдо.

«Обстрелы продолжаются примерно на одном уровне интенсивности. Иногда в сутки украинцы выпускают больше снарядов по гражданской инфраструктуре левобережья, иногда меньше. Однако наметилась тенденция концентрации террористических обстрелов, когда по Алёшкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов», — рассказал он.

Зайти с тыла: ВС РФ наносят удары по украинским резервам и инфраструктуре
Превентивные атаки помогут отразить возможное контрнаступление ВФУ

29 июля Вооруженные силы Украины попытались ударить по железнодорожному мосту между Херсонской областью и Крымом. По словам Сальдо, атака была нанесена с помощью 12 ракет Storm Shadow.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских националистов.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023