Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов

Людям, потерявшим жилье из-за обстрелов ВСУ и природных катаклизмов, нужно возместить потери, заявил Владимир Путин 1 февраля на совещании по восстановлению жилой инфраструктуры. Президент призвал главу Минфина Антона Силуанова не затягивать этот процесс. Министр пообещал, что необходимые средства будут предоставлены «в кратчайшие сроки» . Каким регионам в большей мере требуется федеральная помощь — в материале «Известий».

В сложной ситуации

Основной темой совещания стала ситуация на приграничных с Украиной территориях. Накануне в этих регионах для уменьшения риска диверсий были усилены меры безопасности : президент подписал указ, которым он отменил ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в приграничных регионах. Раньше он мог устанавливаться на период не более 15 суток. Также в таких субъектах начали досматривать автомобили.

На первом февральском совещании президент заметил, что сейчас многие люди в приграничных регионах оказались в сложной ситуации. Они лишились жилья, вынуждены переехать к родственникам или во временные пункты проживания. «Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов. Но это дело уже военного ведомства », — сказал президент. При этом он призвал не допускать волокиты и бюрократических проволочек при решении вопросов строительства и ремонта жилья в пострадавших приграничных регионах .

Вопрос без опасности Владимир Путин во время совещания по вопросам восстановления жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате чрезвычайных ситуаций Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз, с начала военной операции Украина обстреливала регион 272 раза . «Это и артиллерийские, и минометные обстрелы, и авиаудары. Всего за это время было ранено 22 человека, погибли четыре», — уточнил он. Сейчас в регионе действует высокий («желтый») уровень террористической опасности.

Также с февраля 2022 года в Брянской области пострадали порядка 235 домов и домовладений, сообщил Александр Богомаз. Регион выделил 100 млн рублей на помощь местным жителям. Губернатор обратился к главе государства с просьбой оказать финансовую поддержку Брянской области .

Обстрелам с украинской стороны неоднократно подвергались и приграничные территории Курской области . Губернатор Роман Старовойт сообщил, что власти области направили 153 млн рублей на восстановление жилья .

— С начала специальной военной операции у нас пострадали 23 многоквартирных дома, 379 частных домов. При этом два многоквартирных дома и четыре частных дома не подлежат восстановлению. Также пострадали семь объектов социальной инфраструктуры, — рассказал он.

Вопрос без опасности Разбитые окна в доме после обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области, декабрь 2022 года Фото: РИА Новости/Пресс-служба губернатора Белгородской области

Также поддержка требуется Белгородской области. На совещании вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что расходы на отселение граждан из разрушенного из-за обстрелов жилья в регионе оцениваются в 9,4 млрд рублей . По его словам, подготовлены участки и места, куда люди могут переехать. Также обеспечена необходимая инженерно-транспортная инфраструктура.

Природные катаклизмы

Еще одной темой совещания стало восстановление регионов после природных катаклизмов. Губернатор Курской области попросил президента помочь с выделением средств на восстановление субъекта после урагана 2022 года . В результате ЧС пострадали 252 индивидуальных дома, 15 многоквартирных домов и три объекта соцсферы. Ущерб оценивается примерно в 355 млн рублей.

— Но по формуле мы не можем претендовать на федеральную поддержку, потому что сумма не превышает 0,5% доходной части бюджета, а по линии Минстроя компенсируются затраты только по жилому фонду, то есть не пошли в расчет 211 млн рублей ущерба трем социальным объектам, — пояснил глава региона.

Президент поручил главе МЧС Александру Куренкову «посмотреть и подтвердить» ущерб. Также он призвал Минстрой и Минфин подключиться к этой работе.

Вопрос без опасности Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Есть и те, кто отказывается уезжать из опасных районов. Глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн рассказал, что в регионе 18 семей не хотят покидать подтопляемые территории . Об этом они сказали ему лично. При этом Гольдштейн уточнил, что со следующего года на этих территориях подтоплений уже не будет. Владимир Путин согласился с тем, что для них стоит сделать исключение.

— Марат Шакирзянович [Хуснуллин], 18 человек — совсем немного. Люди так привязаны к своему месту жительства. Чувствуют, видимо, что это их родная малая родина , совсем малая, совсем малая. Поэтому надо помочь им, посмотрите, из каких источников это сделать, — подчеркнул президент.

Вместе с тем Владимир Путин поручил членам правительства и губернаторам регионов, где происходят природные ЧС, продумать меры обеспечения безопасности людей, которые не хотят переезжать далеко от своего жилья.

Глава Амурской области Василий Орлов, в частности, предложил создать специальную федеральную программу для переселения из зон подтопления жителей малочисленных населенных пунктов, где нецелесообразно возводить защитные сооружения.

— Понимаем, что это значительные средства за собой повлечет. Поэтому возможно было бы применить механизм субсидированной ипотеки, как по ряду других категорий граждан это применяется. Это дало бы возможность переселяться на неподтопляемые территории, — сказал он.

Вопрос без опасности Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

На совещании президент также попросил главу Минфина Антона Силуанова не затягивать с восстановительными работами в приграничных регионах и субъектах , пострадавших от ЧС. Министр заверил, что необходимые средства будут предоставлены «в кратчайшие сроки».

— Мы в Минфине РФ очень оперативно всегда относимся к тем заявкам, которые поступают от регионов. Проверяем их на предмет отнесения к региональным, федеральным чрезвычайным ситуациям. Но самое главное, безусловно, это оперативное выделение денег на то, чтобы люди, пострадавшие от ЧС или от разрушения жилья, оперативно получали необходимые компенсации. Это наша первоочередная задача, — сказал министр.