Метры и люди: названы основные риски при расселении аварийного жилья

В 2023 году программу переселения из аварийного жилья завершат сразу 40 субъектов РФ, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По действующему проекту расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Регионы, которые завершили такую работу, присоединяются к новой программе — в фокусе окажутся здания, получившие статус непригодных для проживания до 1 января 2022 года. «Известия» разбирались, как много остается аварийных домов в России и какие инструменты помогают ускорить их ликвидацию.

«Вытащить людей из трущоб»

В 2022 году удалось расселить 2,7 млн кв. м аварийного жилья — на 11% больше в сравнении с прошлым годом, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Всего переселено 162 тыс. человек. «Данные еще уточняются, но 14 регионов, по оперативной информации, завершили текущую программу, в том числе пять в этом году, — сообщил Хуснуллин. — В 2023 году программу переселения из аварийного жилья завершат еще 40 субъектов РФ».

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что необходимо продолжать текущую работу. «Нужно объединять усилия, для того чтобы вытащить людей из трущоб», — заявил глава государства.

Метры и люди Снос ветхого жилого дома в Москве Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— Сегодня стоит говорить не о метрах ветхого жилья, а о количестве людей, нуждающихся в переселении, — подчеркнула в беседе с «Известиями» президент Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) Елена Николаева. — Об объемах выявленного аварийного жилья лучше всего скажут планы по его расселению. Так, 424 473 человека переселены в 2019–2022 годах, а выделенные из федерального бюджета средства позволят улучшить до 2024 года жилищные условия не менее 60 тыс. человек.

По данным Фонда развития территорий, в вопросах расселения аварийного жилья наибольших успехов по итогам I квартала 2022 года добились Республика Крым, Алтайский край, Пермский край, Амурская, Владимирская, Калининградская, Московская, Мурманская, Оренбургская, Ярославская области.

Основным риском при реализации программы остается постоянный рост стоимости квадратного метра , рассказал «Известиям» губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Метры и люди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы, как и любой другой регион, ведем постоянную работу с Минстроем и федеральными фондами по увеличению стоимости жилья. Например, 2022 год стал рекордным для Орловской области — мы смогли добиться выделения более 1,1 млрд рублей. Благодаря собственным программам, которые мы запустили в регионе, за период реализации нам удалось сэкономить более 300 млн рублей. И предоставить жилье за счет тех программ, которые мы отрабатываем вместе с застройщиками. На сегодняшний день выполненные нами показатели составляют 146% от плана, — отметил губернатор.

Справка «Известий» Стоимость квадратного метра жилья определяется нормативно-правовыми актами Минстроя. Как правило, данная цена ниже стоимости жилья на свободном рынке. В настоящий момент по каждому региону выделяется индивидуальные субсидии, которые предоставляются Фондом реформирования ЖКХ.

С 2022 года начала действовать новая программа расселения граждан аварийного жилья. Она охватывает многоквартирные дома, которые были признаны непригодными для проживания с 2017 до 2022 года.

В 2022–2023 годах в регионы будет направлено 45 млрд рублей. Они позволят переселить около 50 тыс. человек с почти 1 млн кв. м. Уровень софинансирования расходов российских субъектов из федерального бюджета составит в среднем 60% и будет определяться с учетом бюджетной обеспеченности регионов.

Метры и люди_1 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

В 2022 году господдержку в размере 22,5 млрд рублей получат девять регионов, которые до 1 мая в полном объеме выполнили задачи по расселению аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Это Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Магаданская, Сахалинская и Саратовская области, Севастополь и Санкт-Петербург. Благодаря софинансированию они смогут обновить старый фонд общей площадью около 500 тыс. кв. м, что улучшит качество жизни более 26,5 тыс. человек.

— Тем не менее остается проблема регионов вечной мерзлоты, — отметил завкафедрой механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ Дмитрий Чунюк. — В последние годы из-за глобального потепления остро стоит вопрос аварийности промышленных и гражданских зданий. Нынешний фонд частично изношен. Параметры грунтовых оснований, заложенные в проектах в свои годы, не соответствуют современным реалиям. Создание сети глобального геотехнического мониторинга позволит не допустить развития аварийных ситуаций в таких районах.

В Минстрое на запрос «Известий» ответили, что в среднем ежегодно признается аварийным около 2 млн кв. м жилья. Наибольший объем старых построек наблюдается в Республике Саха (Якутия), Архангельской области, Республике Карелия, ХМАО, Пермском крае, ЯНАО. В 2022 году регионам с низкой бюджетной обеспеченностью было выделено дополнительное федеральное финансирование в связи с ростом стоимости строительных материалов.

Помощь частных инвестиций

Буквально до последнего времени проблема ликвидации аварийного жилья решалась только за счет бюджетных средств, главным образом за счет средств федерального бюджета, предоставляемых регионам фондом ЖКХ, объясняет руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России, президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

Метры и люди Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Но справиться с проблемой только за счет средств бюджетов, увы, невозможно, — убеждена она. — Сегодня в нашей стране всё большее развитие получает механизм привлечения частных инвестиций для ликвидации как аварийного, так и ветхого жилищного фонда, который еще не признан аварийным, но уже недалек от этого.

Новый инструмент — комплексное развитие территорий жилой застройки (КРТ) — предусматривает заключение на торгах договора о КРТ с застройщиком, который должен за свой счет расселить аварийные и ветхие дома, а потом осуществить новое строительство на территории.

Продажа построенного жилья и других объектов должна окупить затраты не только на строительство, но и на расселение старых домов, поясняет Надежда Косарева. Для стимулирования застройщиков средства, предоставляемые регионам Фондом развития территорий, могут использоваться как частичное субсидирование.

Помимо программы расселения, необходимо добавить проекты по просвещению новых собственников, обращает внимание руководитель проектов АНО «Центр жилищного просвещения», член Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева.

— Смотришь, два одинаковых дома одного года постройки, но один вполне рабочий и жители никуда из него переезжать не хотят, а другой... Другому не повезло с содержанием, отношением собственников, УК. Но ведь новые переселенцы вряд ли изменят свое отношение к жилью и снова будут ждать поблажек, говорить, что тариф на содержание высокий и так далее. Новый дом при таком «старом подходе» через семь-восемь лет начнет сыпаться. Объект разрушается, если о нем не заботиться, — заключила эксперт.