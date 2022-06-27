Север перемен: в ГД просят выделить на расселение аварийного жилья еще 19 млрд

В Госдуме предложили увеличить финансирование расселения аварийного жилья из федерального бюджета на 19 млрд рублей . Реализация программы в северных регионах страны находится под угрозой срыва: из-за высокой стоимости строительства в таком климате у субъектов не хватает до половины необходимых средств . Об этом говорится в обращении в Минстрой членов комиссии ГД по обеспечению жилищных прав граждан. Депутаты считают необходимым усилить госфинансирование программы для территорий Крайнего Севера и приравненных к ним. Но, по мнению экспертов, проблема актуальна для всей России. Чтобы ее решить, можно также нарастить поддержку девелоперов, говорят специалисты.

Отдаленные районы

В городах, расположенных на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним, высоки риски срыва реализации программ расселения аварийного жилья , сказал «Известиям» член комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский. По его оценкам, из-за высокой стоимости строительства в таком климате у субъектов не хватает до половины необходимых средств.

— Дело в том числе в высокой стоимости базовых строительных материалов, которая обусловлена сложностями с транспортной логистикой. Это и дальние расстояния, и отсутствие недорогих способов транспортировки , — отметил депутат.

Поэтому в Госдуме считают необходимым увеличить госфинансирование программы для таких территорий . В письме, направленном в Минстрой, предлагается повысить объем средств софинансирования для строительства многоквартирных домов. «Известия» ознакомились с копией документа. По оценке Александра Якубовского, дополнительно потребуется около 19 млрд рублей. Например, только в одной Иркутской области не хватает порядка 0,5 млрд , отметил он.

Север перемен Фото: ТАСС/Егор Алеев

Сегодня предусмотрено софинансирование программы расселения аварийного жилья из трех источников — федерального, региональных и местных бюджетов, уточнил исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов.

— Важно отметить, что переселение из таких городов в другие невозможно. Это промышленные опорные центры, где есть учебные заведения, промышленные производства, люди должны иметь возможность в этих городах жить в комфортных условиях . Об этом говорил президент, упоминая проблему аварийки, — подчеркнул Александр Якубовский.

Как писали «Известия», сейчас реализуется часть программы, рассчитанная на 2019–2025 годы, — расселение 600 тыс. человек из 10 млн кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017-го. На это из федерального бюджета было выделено более 450 млрд рублей. По поручению президента РФ уже ведется подготовка к следующему этапу программы.

При формировании бюджета на 2022–2024 годы депутаты Госдумы своими поправками предусмотрели опережающее финансирование для регионов, которые досрочно завершили предыдущие этапы программы: первые 45 млрд рублей на расселение аварийного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, уже заложены.

— Дороговизна программы расселения аварийного жилья связана не со сносом, а именно со строительством новых домов , — отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Север перемен Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Пока в Минстрой письмо не поступало, сказали «Известиям» в ведомстве. Министерство рассмотрит его в соответствии с установленным порядком, добавили там.

Заказы для застройщиков

В ряде регионов действительно не хватает средств для расселения аварийки , сказал член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. К слову, увеличение средств повлечет за собой дополнительные заказы для девелоперов, что может помочь поддержать рынок недвижимости и строительную отрасль в целом , уверен эксперт.

Строить или реконструировать жилье в северных регионах для людей, выселяемых из аварийных домов, нужно только в том случае, если города и поселки развиваются, являются перспективными, полагает зампредседателя комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. В противном случае переселять граждан нужно в регионы, где можно найти работу, пояснил он.

По мнению Сергея Сохранова, проблема недофинансирования расселения аварийного жилья актуальна не только в северных регионах, но и по всей России. Это в первую очередь связано с удорожанием стоимости 1 кв. м .

— По разным оценкам, проблема аварийного жилья при текущих темпах и финансировании никак не решится в ближайшие 10 лет, так что программа требует изменения, — согласен Алексей Мостовщиков.

Север перемен Фото: ТАСС/Егор Алеев

По его словам, одна из главных проблем помимо нехватки денег — недостаточно оперативное признание жилья аварийным . Фактически каждый год площадь такого фонда увеличивается, подчеркнул он. В связи с этим в Госдуму 24 июня внесли законопроект, регламентирующий проведение технического обследования зданий перед проведением капремонта. Это позволит вовремя выявлять аварийные дома .

Решить проблему можно в том числе с помощью других программ, в частности поддержки застройщиков с низкомаржинальными проектами (например, программа «Стимул»), считает Павел Склянчук.

Как ранее сообщали «Известия», в советское время в ходе промышленного освоения территории в зоне Байкало-Амурской магистрали возвели большое количество временного жилья, которое в итоге превратилось в постоянное. Теперь оно стало аварийным, и проблема переселения решается в том числе в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».