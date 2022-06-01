На расселение аварийного жилья в РФ нужно 1,3 трлн рублей

Потребность в финансировании расселения аварийного жилья в России составляет около 1,3 трлн рублей. Об этом заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов в среду, 1 июня.

Накануне президент России Владимир Путин заявил в ходе диалога с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в режиме видео-конференц-связи, что в стране есть возможности для решения проблемы аварийного жилья. Российский лидер подчеркнул, что вопрос требует особого внимания.

Всего в России признано аварийным порядка 19 млн кв. м жилья, сказал Пахомов.

По его словам, системных способов решения этой проблемы два: это нацпроект «Жилье и городская среда» и механизмы комплексного развития территорий (КРТ).

Проекты КРТ постепенно начинают разворачиваться, количество старых жилых домов под снос в них также растет. Это в целом перспективный и эффективный механизм, отметил депутат.

Второй, и основной, проект — это федеральный проект «Фонда развития территорий» совместно с регионами в рамках 185-го ФЗ. Сейчас идет работа по реализации текущей части программы на 2019–2025 годы: расселение 600 тыс. человек из 10 млн кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017-го. На это из федерального бюджета было выделено в целом более 450 млрд рублей. Работа идет с опережением, на сегодняшний день уже переселили почти 350 тыс. человек из 6 млн кв. м жилья.

Всего за время работы этой программы и фонда начиная с 2008 года переселили 1,3 млн человек почти из 18 млн кв. м аварийного жилья, добавил парламентарий.

«По поручению президента мы готовим следующий этап программы, который включит в себя оставшееся в стране аварийное жилье. На старт этой работы мы уже заложили в бюджете первые 45 млрд рублей», — сказал Пахомов.

В советское время в ходе промышленного освоения территории в зоне Байкало-Амурской магистрали возвели большое количество временного жилья, которое в итоге превратилось в постоянное. Эта проблема сегодня решается отдельным мероприятием в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», рассказал депутат. Всего 3335 семей в Бурятии, Забайкалье, Амурской и Иркутской областях должны переселить в рамках решения этой проблемы в период 2020–2024 годов. Механизм есть, он работает, добавил парламентарий.

Как заявил «Известиям» член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский 31 мая, в Госдуме совместно с Фондом развития территорий (оператор программы по расселению аварийного жилья) и правительством РФ собираются завершить работу по разработке и принятию законов, которые ускорят реализацию программы расселения аварийного жилья и позволят вывести ее на самоокупаемость.

Он отмечал, что сейчас задачи расселения выполняются с опережением. Так, 60 регионов завершили годовые планы досрочно. Всего в этом году планируется переселить 130 тыс. человек, а в горизонте 2030 года — 1 млн человек.