Граница со скидкой: для каких территорий подешевела «Сельская ипотека»

Правительство России в воскресенье, 22 января, снизило ставку по программе «Сельская ипотека» до 0,1% для приграничных территорий. «Известия» разбирались, какие поселки попадают под «Сельскую ипотеку» и что считать приграничными территориями.

Что такое «Сельская ипотека» и где она действует

«Сельская ипотека» — программа льготного приобретения жилья, которая действует во всех регионах, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Ставка по ипотеке для жителей приграничных территорий в 2023 году была снижена до 0,1%, для жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей она составит 2%, а для жителей остальных территорий — 3%. Кредит выдается максимум на 25 лет.

Взять жилье на таких условиях могут любые граждане России. Единственным условием является готовность приобрести дом или квартиру в сельской местности, поселках городского типа, рабочих поселках, не входящих в состав городских округов, и малых городах с численностью населения до 30 тыс. человек.

Граница со скидкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ипотека может быть использована для покупки вторички и для завершения текущих строительных работ. При этом дом на вторичке должен быть не старше пяти лет к моменту заключения договора, а в случае с завершением стройки работы должны быть закончены не позже чем через два года со дня первого платежа.

Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн во всех регионах России. Исключением стали лишь ДФО, Ленинградская область и ЯНАО — в этих регионах действует лимит до 5 млн рублей. Желающим оформить ипотеку на указанных условиях необходимо подготовить первоначальный взнос в размере от 10% стоимости недвижимости. В 2022 году «Сельская ипотека» стала бессрочной. «Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — заявил премьер Михаил Мишустин.

Граница со скидкой Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Всего с момента запуска программы, по информации правительства, было выдано более 109 тыс. кредитов на общую сумму 220,4 млрд рублей. На эти деньги россияне приобрели или построили 5,2 млн кв. м жилья. В июне 2022 года на программу было дополнительно выделено 7 млрд рублей к уже направленным на программу 11,5 млрд. Эти средства пойдут на сохранение льготных условий займов. Половина суммы будет направлена на новые кредиты, а другая половина — на поддержание ранее выданных займов, пояснил Мишустин. Выделение дополнительных средств позволит 17 тыс. семей улучшить условия жизни в сельской местности.

«Сельская ипотека» — какие регионы участвуют в программе

На сегодняшний день в программе сельской ипотеки участвуют все регионы России, кроме Московской области. Также действие не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Приобрести недвижимость клиент банка может только на территориях, относящихся к сельской местности. Согласно определению, приграничная территория Российской Федерации включает в себя пограничную зону, российскую часть вод пограничных рек, озер и иных водоемов, внутренних морских вод и территориального моря РФ, где установлены пограничный режим, пункты пропуска через госграницу, а также территории административных районов и городов, санаторно-курортных зон, особо охраняемых природных территорий, объектов и других территорий, прилегающих к границе РФ, пограничной зоне, берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пунктам пропуска.

Граница со скидкой Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Из 89 российских субъектов Федерации в 51 есть приграничные или приморские территории. Большинство из них — около 400 районов — перечислены в указе президента от 9 января 2011 года. Всего Россия граничит с 18 государствами, включая Абхазию и Южную Осетию, а также союзную Белоруссию и морскую границу с США в водах Берингова пролива. Самая протяженная граница — более 7,5 тыс. км — у России с Казахстаном. На 4,2 тыс. км протянулась граница с Китаем и на 3,5 тыс. км — с Монголией.

До присоединения новых территорий российско-украинская граница была четвертой по протяженности и составляла более 2,5 тыс. км. Приграничными считаются семь районов Белгородской области (Белгородский, Борисовский, Вейделевский, Волоконовский, Краснояружский, Ровненский и Шебекинский), шесть районов Курской области (Беловский, Глушковский, Кореневский, Рыльский, Суджанский и Хомутовский) и семь районов Брянской области (Злынковский, Климовский, Погарский, Севский, Суземский, Стародубский и Трубчевский). В Крыму до присоединения новых территорий насчитывалось 11 приграничных районов, не считающихся городскими округами. Список приграничных районов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях уточняется.

«Сельская ипотека» — какие банки выдают

Список банков, которые уполномочены предоставлять «Сельскую ипотеку», формирует Минсельхоз. В 2023 году в списке 16 банков, среди которых Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ и «Открытие», а также АО «Россия», банк ДОМ.РФ, АКБ «Энергобанк», Дальневосточный банк и РНКБ. При этом банк оставляет за собой право повысить ставку по кредиту, если деньги были израсходованы на другие цели, или отказать в ипотеке, если у заемщика плохая кредитная история.

Граница со скидкой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Всего в России действует несколько программ ипотеки, по которым государство субсидирует ставку из федерального бюджета: льготная на новостройки (7% годовых), семейная (6%), для IT-специалистов (5%), сельская (3%) и дальневосточная (2%).