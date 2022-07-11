Какие программы льготной ипотеки действуют в России в 2022 году

Жилищный вопрос является важным для многих россиян. Для поддержки граждан в России в 2022 году действуют многочисленные льготные программы, позволяющие приобрести недвижимость в ипотеку на выгодных условиях. Подробнее об этом — в материале «Известий».

Льготная ипотека на новостройки

Граждане по всей России могут приобрести жилье в новостройках в ипотеку. Ставка — до 7% годовых, однако такой процент действует при соблюдении нескольких условий. Так, гражданин должен передать банку в залог жилье или права требования по договору участия в долевом строительстве, застраховать жизнь и здоровье, а также застраховать жилье после регистрации права собственности.

Самая большая сумма, которую можно взять в кредит по данной программе, составляет 30 млн рублей. Такое значение установлено в Москве и области, Петербурге и Ленинградской области. При этом 12 млн из этой суммы можно получить по ставке до 7%, а остальную — на условиях кредитной организации.

В остальных российских регионах установлено ограничение в 15 млн рублей, под льготный процент можно взять 6 млн.

В программе участвуют квартиры на первичном рынке в готовых новостройках или еще строящихся домах. Кроме того, желающие могут оформить льготный кредит на строительство частного дома.

Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья. Оформить ипотеку необходимо с 1 мая до 3 декабря 2022 года.

«Семейная ипотека»

Еще одна программа, действующая по всей России, направлена на поддержку семей. Претендовать на льготную ипотеку могут семьи, у которых в период с 2018 по 2022 год родился или родится ребенок. Также программа распространяется на семьи с детьми-инвалидами, которые родились не позднее 31 декабря 2022 года.

При этом возможность получить такую ипотеку не зависит от того, воспитываются дети в полной семье или одинокими родителями. Также на оформление кредита не влияет наличие жилья.

Ставка по данной программе составляет до 6% годовых. В рамках льготной ипотеки можно купить квартиру или дом с землей на первичном рынке. Максимальный размер кредита — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В других регионах установлен лимит в 6 млн рублей. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости жилья.

«Дальневосточная ипотека»

По данной программе купить жилье получится только в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Претендуют на нее граждане в браке не старше 35 лет независимо от наличия детей. Также получить такую ипотеку могут родители-одиночки не старше 35 лет с детьми до 18 лет.

Еще одной категорией с возможностью взять льготную ипотеку стали граждане, переехавшие в регион по программам трудоустройства. Кроме того, владельцами квартир на выгодных условиях могут стать владельцы дальневосточных гектаров любого возраста.

Ставка по кредиту — до 2% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей, срок — до 20 лет и двух месяцев. В качестве первоначального взноса необходимо подготовить от 15% стоимости жилья.

Россияне могут купить как жилье на первичном рынке, так и рассмотреть предложения на вторичном рынке в сельской местности региона, а также по всей территории Чукотского автономного округа и Магаданской области.

Программа будет действовать до 31 декабря 2024 года.

«Сельская ипотека»

Еще одним выгодным предложением для россиян станет программа «Сельская ипотека», которая действует во всех регионах, кроме московского и города Санкт-Петербург.

Ставка по ипотеке составляет до 3%. Взять жилье на таких условиях могут любые граждане России. Единственным условием является готовность приобрести жилье в сельской местности. В населенном пункте должны проживать не более 30 тыс. человек. При этом не участвуют в программе населенные пункты, входящие в городской округ.

Максимальная сумма кредита составляет до 3 млн во всех регионах России. Исключением стали лишь ДФО, Ленинградская область и ЯНО — в этих регионах действует лимит до 5 млн рублей.

Желающим взять кредит на указанных условиях необходимо подготовить первоначальный взнос в размере от 10% стоимости недвижимости.

Программа действует до 2025 года.

Льготная ипотека для IT-специалистов

Применить льготные условия кредитования в РФ также могут работники в сфере IT. Для них доступна ставка до 5%.

Поучаствовать в программе могут граждане, работающие в компаниях из реестра Минцифры.

Для жителей регионов с населением до 1 млн человек максимальная сумма кредита составит 9 млн рублей. Россияне, проживающие в более крупных городах, смогут получить до 18 млн рублей.

Кроме того, 5 июля правительство РФ заявило о возможности сочетать льготную ипотеку для IT-специалистов с рыночной или другой субсидируемой ставкой. Таким образом, сумма кредита может быть увеличена до 30 млн и 15 млн рублей соответственно.