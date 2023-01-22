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Правительство снизило до 0,1% ставку по сельской ипотеке в приграничных районах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство России снизило ставку по программе «Сельская ипотека» до 0,1% для приграничных территорий. Об этом 22 января сообщила пресс-служба кабмина.

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«Максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в заявлении.

В рамках программы можно взять кредит на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке, уточнили в правительстве.

«Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек», — напомнили в правительстве.

29 ноября сообщалось, что доля спроса на ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%. На фоне обсуждений возможного прекращения субсидирования ипотечных ставок для покупки новостроек с января 2023 года, а также ограничения околонулевых ставок от застройщиков россияне стали массово подавать заявки на такие кредиты.

До этого, 18 августа, Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека». На тот момент с момента старта программы было выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Россияне смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м жилья.

14 июня премьер-министр РФ сообщил о выделении дополнительных 7 млрд рублей на программу сельской ипотеки. По его словам, средства были направлены на сохранение льготных условий займов под 3%.

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