Мишустин объявил о бессрочном продлении программы сельской ипотеки

Программа «Сельская ипотека» стала бессрочной. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 18 августа в Тамбове, выступая на пленарной сессии всероссийских форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом».

«Жители села смогут оформлять кредиты, чтобы купить или построить свой дом, не опасаясь, что не успеют до завершения программы», — приводятся его слова на сайте правительства.

Программа льготных ипотечных кредитов для постройки или приобретения жилья в сельской местности запущена с 2020 года. Предполагалось, что она будет действовать до 31 декабря 2022 года.

По информации правительства, с момента старта «Сельской ипотеки» выдано более 97 тыс. кредитов на сумму 187,1 млрд рублей. Россияне смогли приобрести или построить 5,2 млн кв. м жилья.

В рамках программы кредит по льготной ставке до 3% годовых выдается на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке. Она распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

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