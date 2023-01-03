Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки для новых регионов

Правительство РФ утвердило льготную ипотечную программу для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более 2% годовых. Об этом во вторник, 3 января, сообщила пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить льготный ипотечный кредит можно будет на приобретение и строительство жилья в этих регионах.

Максимальный размер такого кредита составит 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен быть при этом не меньше 10%.

До этого, 16 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки, чтобы с нового года льготные ипотечные программы в стране могли начать действовать на новых условиях.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. В свою очередь, семейная ипотека под 6% станет доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также отмечалось, что в новых регионах России — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях — будет предоставляться ставка по ипотеке 2% под строительство нового жилья.

В конце ноября аналитики федеральной компании «Этажи» рассказали «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.