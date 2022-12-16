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Мишустин поручил правительству обновить программы льготной ипотеки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерству финансов России поручено в короткий срок внести в правительство все необходимые документы для того, чтобы с нового года льготные ипотечные программы в стране могли начать действовать на новых условиях. Соответствующее распоряжение дал 16 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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«Прошу Минфин в срок до 20 декабря внести все нормативные документы в правительство, чтобы уже с нового года все ипотечные программы действовали на таких условиях», — указал Мишустин на совещании с кабмином.

Премьер-министр напомнил, что днем ранее президент России Владимир Путин озвучил новые параметры льготной ипотеки. В частности, глава государства сообщил о решении продлить льготную ипотеку и расширить семейную программу жилищных кредитов.

Так, 15 декабря Путин сообщил, что льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%. В свою очередь семейная ипотека под 6% станет доступна семьям с двумя детьми младше 18 лет. Также отмечалось, что в новых регионах России — Донецкой Народной Республике (ДНР), Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях — будет предоставляться ставка по ипотеке 2% под строительство нового жилья.

Ранее, 27 октября, сообщалось, что льготные кредиты по программе «Семейная ипотека» в 2023–2024 годах возьмут еще около 240 тыс. семей. По информации правительства РФ, на конец сентября количество участников программы «Семейная ипотека» составляло около 400 тыс. семей, общая сумма выданных кредитов достигла более чем 1,4 трлн рублей.

29 ноября аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что доля спроса на льготную ипотеку с господдержкой в ноябре достигла рекордных 48,5%.

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