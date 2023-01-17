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Лидеров позиции: в России назвали топ-35 устойчивых регионов

Где самые высокие зарплаты и какие субъекты лучше переживают санкционное давление
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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ЯНАО, НАО и Чукотка возглавили топ-35 регионов — лидеров социально-экономической устойчивости. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), которое было подготовлено на основе данных Росстата по итогам III квартала 2022 года. Как отмечают его авторы, за это время уровень средней зарплаты в стране снизился, а стоимость регионального продукта увеличилась. Эксперты считают эти показатели закономерными, так как Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. При этом экономика страны показывает весьма неплохие результаты, а кризис открывает новые возможности.

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Самые успешные

ЯНАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область, Москва и ХМАО (поделили 5-е место), Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми вошли в первую десятку рейтинга социально-экономической устойчивости. Исследование было подготовлено ФоРГО по данным Росстата на основе трех критериев: средняя заработная плата, уровень социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения. Документ имеется в распоряжении «Известий».

Лидеров позиции
сахалин
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Во второй десятке рейтинга оказались Красноярский и Камчатский края, Иркутская, Кемеровская, Тюменская, Московская, Ленинградская области, Татарстан, Свердловская и Амурская области.

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В третью десятку исследования вошли Томская и Белгородская области, Хабаровский и Пермский края, Хакасия, Вологодская и Челябинская области, Башкирия, Приморский край, Калужская и Архангельская области.

Замыкают рейтинг Липецкая область, Забайкальский край, Самарская, Астраханская, Тульская области и Карелия.

Регионами лидерами по уровню средней заработной платы в России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. По уровню социального благополучия наиболее успешными оказались ЯНАО, НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО.

Глава ФоРГО Константин Костин пояснил «Известиям, что в этом рейтинге Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО как северные добывающие территории продолжают уверенно лидировать по критерию социально-экономической устойчивости. По его словам, улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим кварталом Москва (с 7-го на 5-е место ) и Санкт-Петербург (с 10-го на 8-е место).

Более чем на три позиции повысили свое положение Тюменская (с 19-го на 15-е место) и Белгородская области (с 28-го на 22-е место), а также Башкирия (с 32-го на 28-е место).

Лидеров позиции
санкт петербург виды
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Следует учесть, что чем выше положение, тем больше ценность каждой позиции, — подчеркнул эксперт.

Мурманская, Московская, Амурская, Томская, Самарская области по итогам девяти месяцев сохранили те же позиции, что и в прошлом квартале, это говорит о стабильности их социально-экономического положения, сообщается в докладе.

По итогам девяти месяцев 2022 года средняя зарплата в целом по регионам, а также средняя стоимость фиксированного набора товаров и услуг снизились на 6% и 1,2% соответственно, что вызвало общее уменьшение индекса благополучия с 2,78 до 2,64, — отметил Константин Костин.

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При этом, по его словам, региональный продукт (стоимость отгруженных товаров) на душу населения в целом по стране увеличился на 14,8% (с 703,9 тыс. до 808,3 тыс. рублей).

Закономерные позиции

Все субъекты-лидеры имеют на своих территориях природные ресурсы, обратил внимание политтехнолог Александр Твердов. Однако эти регионы не смогут вытянуть экономику, которая остается зависимой от продажи газа и нефти, уверен он. Эксперт заметил, что Россию сейчас пытаются вытеснять с мировых рынков, поэтому ей необходимо как можно быстрее переориентировать свою экономику.

По словам главы «Политической экспертной группы» Константина Калачева, социально-экономическая эффективность регионов, безусловно, зависит от качества управления территориями, но при наличии необходимых ресурсов и возможностей.

Лидеров позиции
добыча нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это и наличие полезных ископаемых, и соответствующая логистика, и трудовые ресурсы. Всем этим как раз обладают северные регионы России, — пояснил «Известиям» эксперт.

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Даже экономическое давление на страну не оказывает на эти субъекты такого влияния, как на другие регионы, заметил он. В качестве примера он привел Калужскую область, которая очень долгое время занимала лидирующие позиции по показателям экономического развития, однако сегодня ситуация для региона изменилась не в лучшую сторону.

Случились беспрецедентные санкции, и некоторые виды бизнеса потеряли актуальность. Поэтому логично, что происходят снижение доходов населения и рост стоимости жизни, — пояснил Константин Калачев.

При этом он отметил, что ситуация в российской экономике гораздо лучше по сравнению с тем, что прошлой весной прогнозировали многие эксперты. Более того, кризис всегда открывает для бизнеса новые возможности, добавил Калачев.

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