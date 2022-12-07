Через тернии к взлетам: названы топ-5 регионов по ESG-критериям

В этом году в топ-5 регионов по соответствию ESG-критериям вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Белгородская области и Санкт-Петербург. Об этом говорится в исследовании НРА и МГУ (есть у «Известий»). Самые низкие позиции у Хакасии, Псковской области, Карелии, Ингушетии и Дагестана. В каждом из субъектов оценивалось качество экологической, социальной и управленческой политики. Эксперты считают, что ставка на ESG-повестку поможет в решении проблем с демографией и занятостью, повысит качество жизни россиян, а также в обозримой перспективе станет критерием для финансирования проектов из госбюджета.

Еще не зеленые

Эксперты НРА и МГУ составили ESG-рэнкинг субъектов России. Для оценки использовалось 45 показателей, сгруппированных по трем ключевым блокам: экологическому, социальному и управленческому, включающему в том числе экономический. Исследование проводилось впервые.

По его результатам регионы распределили на пять групп по уровню соответствия ESG-критериям от «начального» до «продвинутого» и оценили от 0 до 1 балла. Наиболее высокий уровень («продвинутый») присвоен 19 регионам. Рейтинг возглавила Москва, которая обладает существенными экономическими ресурсами и ведет масштабную работу в области устойчивого развития как на международном, так и на национальном уровне. Столица набрала 0,781 балла. На втором месте расположился Татарстан (0,769 балла), отличающийся особенно развитым экологическим направлением. Пятерку замыкают: Тюменская (0,723), Белгородская области (0,702) и Санкт-Петербург (0,683).

Аутсайдерами рэнкинга признаны Хакасия (0,380 балла), Псковская область (0,382), Карелия (0,392), Дагестан и Ингушетия (0,393). В начале пути ESG-трансформации вместе с ними находится каждый шестой регион страны (15). Как правило, такие субъекты характеризуются проседанием показателей по экологическому блоку и довольно значительным разбросом по двум другим направлениям.

Остальные регионы расположились в середине рэнкинга. Из них 16 получили уровень «развитый», 15 — «умеренный», 20 — «развивающийся». В целом, по результатам исследования, средний уровень оценки, рассчитанной для 85 регионов РФ, равен 0,528, что можно интерпретировать как достижение ESG-развития в субъектах в среднем на 52,8%.

Лидеров отличают две важные особенности: высокий уровень развития по показателям управленческого блока и их распределение по федеральным округам, указано в исследовании. Второй фактор подтверждает, что потенциал ESG-трансформации может быть реализован вне зависимости от климатических и географических особенностей субъекта. В условиях разворота на Восток актуальность ESG-повестки в России только усилится, уверены авторы.

Однако в разрезе по блокам основные лидеры меняются в зависимости от оценок ключевых показателей. Так, в экологии первую тройку возглавили Татарстан, занимающий второе место в рэнкинге, а также Тюменская область и Саха, расположившиеся в общем рейтинге на 3-й и 12-й позициях соответственно. Столица по зеленому критерию заняла лишь четвертое место, следует из оценок экологического блока.

Первенство в секторе социальной политики взяла Москва, а второе и третье места — Санкт-Петербург и Белгородская область, которые в общем списке заняли пятую и четвертую строчки соответственно. В этом социальном блоке учитывались демографическая ситуация и миграционные потоки, а также ключевые индикаторы качества жизни населения и социального развития, такие как уровень доходов, обеспеченность жильем, доступ к образованию, услугам здравоохранения и развитой инфраструктуре. По управленческому и экономическому критериям лидируют Саха, ЯНАО и Москва.

«Известия» направили запросы в Минэкономразвития и администрации упомянутых регионов.

Упор на качество

Ранее апреле 2022-го президент заявлял о предоставлении мер господдержки инфраструктурным проектам, соответствующим ESG-принципам.

При реализация таких проектов в конкретных регионах, бизнес, как правило, получает государственную поддержку в части субсидирования стоимости долгового фондирования, налоговых преференций или прямого софинансирования из бюджета, рассказал аналитик группы «Финам» Александр Ковалев. Эффект для жителей в первую очередь проявляется в улучшении качества жизни с позиции экологии, констатировал он.

Но нельзя забывать и об экономической составляющей отдельных проектов, указал аналитик. Например, мусоросжигающие электростанции, помимо экологической составляющей, приносят в бюджет субъекта налоговые поступления, увеличивают валовый региональный продукт, повышают надежность энергосистемы и обеспечивают занятость, пояснил Александр Ковалев.

— Ориентация на устойчивое развитие способствует социальной стабильности в регионах. Этот компонент ESG-повестки связан с решением демографических проблем, занятости населения и качества жизни. Он направлен на благополучие человека, на его личную безопасность,— объясняет директор по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Татьяна Тирских.

По ее словам, соответствующие ESG-критериям регионы становятся удобными для жизни граждан и интересными для молодежи: поколение миллениалов заинтересовано в сохранении окружающей среды и предпочитает места, где органы власти разделяют этот интерес и следуют экологическому поведению.

Несмотря на изменившиеся макроэкономические и геополитические условия, значимость ESG-повестки не снижается, обратила внимание Татьяна Тирских: регионы с хорошим состоянием окружающей среды привлекательны не только для жителей, но и для инвесторов. Сохранять и улучшать экологию без дополнительного вливания денег субъектам затруднительно, поэтому им стоит направить свое внимание на зеленое и социальное кредитование, постепенно осваивая рынок ESG, уверена эксперт.

В «Эксперт РА» считают: выполнение ESG-критериев становится своего рода стандартом работы администрации региона, а такой рэнкинг — оценкой их результатов и достижений и своего рода KPI для работников госорганов.