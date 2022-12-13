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Всем свое место: в России назвали топ благополучных регионов

В каких субъектах самые доступные цены и большие зарплаты
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Лидерами по средней зарплате в России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества «Индекс социального благополучия регионов». Его подготовили на базе данных Росстата за три квартала 2022 года. В целом наиболее благополучными признаны ЯНАО, НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО. Как отмечают авторы исследования, с начала года в регионах незначительно выросла средняя стоимость жизни. При этом средняя зарплата по стране также увеличилась — примерно на уровень инфляции. Эксперты считают, что санкции не оказали существенного влияния на экономику страны, как рассчитывали их инициаторы.

Самые успешные

ЯНАО возглавил топ социально благополучных регионов, сохранив свои позиции с начала года. При этом сам индекс в субъекте вырос с 4,77 до 5,36 (12,4%).

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Также в первую десятку вошли НАО, Сахалинская область, Чукотка, ХМАО, Москва, Магаданская область, Санкт-Петербург, Мурманская область и Якутия.

Рейтинг традиционно подготовил Фонд развития гражданского общества. Всего в исследование включили 37 субъектов, которые поделили между собой 35 мест.

Всем свое место
женщина с ребенком
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Во вторую десятку исследования вошли Иркутская область, Красноярский край, Кемеровская область, Республика Коми, Камчатский край, Амурская и Московская области, Татарстан и Ленинградская область (поделили между собой 18-е место), Тюменская и Томская области.

Третья группа рейтинга: Свердловская область, Забайкальский край, Белгородская и Челябинская области, Башкирия, Архангельская область, Хакасия, Пермский край, Астраханская область, Новгородская область и Приморский край (поделили 30-е место).

Замыкают исследование Хабаровский край, Самарская, Липецкая, Курская и Омская области.

Регионом — лидером по размеру заработной платы стала Чукотка. Ее средний уровень равен 131 тыс. рублей (в I квартале было 128,6 тыс.). Следом за ней идут ЯНАО — 127,2 тыс. (119,5 тыс.), Москва — 109 тыс. (114 тыс.), Магаданская область — 106 тыс. (109 тыс.) и НАО — 105 тыс. (90 тыс. рублей).

Всем свое место
Банк, банкомат
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Самая дорогая стоимость жизни (включает в себя фиксированный набор товаров и услуг) оказалась на Чукотке — 32,4 тыс. рублей в месяц. Также больше, чем в других субъектах, приходится тратиться на Камчатке — 29 тыс., в Москве — 28 тыс., Магаданской области — 27,6 тыс. и Якутии — 24,6 тыс. рублей.

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Минус на плюс

Как пояснил «Известиям» глава ФоРГО Константин Костин, индекс социального благополучия (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года в целом по стране снизился незначительно с 2,68 до 2,64 (1,5%). При этом эксперт отметил, что на 1 июля он достигал 2,78.

Среднемесячная заработная плата в целом по России за период с января по октябрь 2022 года возросла с 49 до 52,4 тыс. рублей (на 7%), что примерно соответствует уровню инфляции. Средняя же стоимость жизни, по данным Росстата, за тот же период увеличилась с 18,3 до 19,8 тыс. рублей (8,2%), — добавил он.

Константин Костин отметил: по сравнению с итогами первого полугодия заметные изменения в лучшую сторону продемонстрировали Тюменская область (перешла с 28-го на 19-е место), Белгородская область (с 29-й на 23-ю позицию) и Башкирия (с 31-го на 25-е место).

Всем свое место
Магазин, продукты
Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov

Также он рассказал, что по итогам девяти месяцев в топ-35 вошли Новгородская (с 37-го на 30-е место), Самарская (с 36-го на 32-е место) и Липецкая (с 36-го на 33-е место) области.

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В каких регионах самые большие зарплаты и самые доступные цены

Обе столицы сохранили свои места в первой десятке, переместившись на две позиции вверх: Москва с восьмого на шестое, Санкт-Петербург с 10-го на восьмое место, уточнил глава ФоРГО.

— Несколько регионов продемонстрировали стабильность по критерию социального благополучия населения, сохранив те же позиции. Это ЯНАО, ХМАО, Мурманская, Московская, Томская и Курская области, а также республики Татарстан и Хакасия, — отметил он.

Также Константин Костин обратил внимание на продолжающийся рост индекса социального благополучия в ресурсодобывающих, как правило, северных и северо-восточных регионах.

— В частности, в ЯНАО (первое место рейтинга) по сравнению с началом года он перевалил пятикратный рубеж и увеличился с 4,77 до 5,36 (12,4%). В Ненецком АО индекс возрос с 3,86 до 4,37 (13%), — пояснил он.

По словам политтехнолога Александра Твердова, санкции не оказали существенного влияния на экономику страны, как рассчитывали их инициаторы. России удалось переориентировать свои рынки на Китай и Индию. Кроме того, стимулом для развития стала СВО, которая заставила во всю силу заработать наши оборонные и другие предприятия, выпускающие продукцию для военных, пояснил он «Известиям».

При этом эксперт считает, что расслабляться не время. В некоторых регионах спрос на товары на внутреннем рынке все-таки оставляет желать лучшего, люди реже ходят в рестораны и осторожнее относятся к покупкам, отметил эксперт.

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