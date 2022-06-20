Хорошо живут: ЯНАО, Москва и Магадан лидируют по благополучию

ЯНАО, Москва и Магаданская область возглавили рейтинг социального благополучия регионов России. Также в первую десятку сильнейших вошли Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия, Мурманская область и Красноярский край. Об этом сказано в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) по итогам I квартала 2022 года, которое есть в распоряжении «Известий». Как отметили авторы, в целом за это время произошло некритичное снижение индекса социального благополучия, однако ряду регионов удалось улучшить свои позиции. Эксперты считают выводы исследования логичными, объясняя спад санкциями и давлением Запада.

Самые благополучные

В первую десятку рейтинга социального благополучия регионов вошли ЯНАО, Москва, Магаданская область, Чукотка, Сахалинская область, НАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Якутия и Мурманская область (поделили девятое место), Красноярский край. Таковы итоги исследования ФоРГО по данным Росстата за I квартал этого года. Работа есть в распоряжении «Известий». Всего в рейтинг вошел 41 субъект. Они поделили между собой 35 мест.

Во второй десятке топа оказались Иркутская область и Камчатский край (11-е место), Московская область, Коми, Кемеровская, Амурская, Вологодская, Ленинградская области, Татарстан, Архангельская и Тюменская области (18-е место), Забайкальский край, Свердловская область.

В третью группу вошли Томская область, Тыва, Белгородская область, Приморский край, Карелия, Челябинская область, Хабаровский край, Липецкая и Калужская области (28-е место), Хакасия и Пермский край.

Замыкают рейтинг Бурятия и Новосибирская область (31-е место), Новгородская, Омская, Тульская, Астраханская области.

Как указано в исследовании, для определения субъектов-лидеров авторы рассчитали отношение среднемесячной зарплаты к стоимости потребительской корзины (минимальной стоимости жизни). То есть чем больше товаров житель региона может купить на свой заработок, тем выше позиция территории в рейтинге.

Согласно данным ФоРГО, в пятерку субъектов с самой высокой зарплатой вошли Чукотка с показателем 128,6 тыс. рублей, ЯНАО — 119,5 тыс. рублей, Москва — 114 тыс. рублей, Магаданская область — 109 тыс. рублей и Сахалинская область — 93 тыс. рублей.

Больше всего денег на покупку товаров из потребительской корзины тратят на Чукотке — 32 тыс. рублей, Камчатке — 28 тыс. рублей, в Москве — 27 тыс. рублей, Магаданской области — 26,8 тыс. рублей и НАО — 23,73 тыс. рублей.

«Средний индекс социального благополучия по всем регионам (средняя зарплата к средней стоимости жизни) по сравнению с началом года снизился на 8%, а по сравнению с I кварталом прошлого года — на 4%. Однако это тем не менее существенно ниже темпов инфляции за последние полгода, вызванной в том числе внешнеэкономическими факторами», — отмечено в исследовании.

Некритичное снижение

Глава ФоРГО Константин Костин обратил внимание, что общий состав всех 35 лидеров по сравнению с прошлым кварталом не изменился.

— Нет ни одного вошедшего в топ-35 региона, занимавшего в прошлом периоде более низкое место. По сравнению с итогами IV квартала 2021 года изменения в лучшую сторону, в частности, продемонстрировали Коми (поднялась с 18-го на 13-е место), Вологодская область (с 34-го на 15-е), Ленинградская область (с 22-го на 16-е), Тюменская область (с 26-го на 18-е), Белгородская область (с 29-го на 23-е), Приморский край (с 28-го на 24-е), Карелия (с 32-го на 25-е) и Липецкая область (с 33-го на 28-е)», — пояснил он «Известиям».ро

По словам Константина Костина, при оценке результатов важно учитывать, что изменения, особенно в лучшую сторону, у лидеров рейтинга не вполне тождественны таковым у регионов, занимающих более низкие позиции.

— Существуют эффекты низкой и высокой базы. Чем выше позиция, тем выше база, и наоборот. Например, Москва поднялась с пятого на второе место — всего три позиции, но такое изменение потребовало увеличения среднемесячной зарплаты по сравнению с предыдущим кварталом на 9824 рубля (сравнимо с минимальной месячной оплатой труда) в месяц, или на 9,4%. В случаях более низких баз подобные перемещения могут соответствовать нескольким сотням рублей в расчете на месяц и даже меньше, — сообщил эксперт.

Константин Костин отметил, что среднемесячная зарплата в целом по стране на 1 марта 2022 года по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года увеличилась на 12%, однако это несколько ниже темпов роста стоимости жизни. Этим, в частности, объясняется некритичное снижение общего индекса социального благополучия.

— Средняя минимальная стоимость жизни одного человека (без учета стоимости жилья) среди всех регионов за последний год увеличилась на 2,2 тыс. рублей (с 17,6 до 19,8 тыс. рублей — на 12,5%), что, в частности, было вызвано колебаниями валютных курсов. В расчете на душу экономически активного населения в целом по стране стоимость отгруженных товаров за последний год выросла без малого на 38% (149,6 тыс. рублей на человека), что выше общего официального уровня инфляции (по данным Росстата), составившей 8,4%,— пояснил глава ФоРГО.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что рейтинг объективно отражает сложившуюся ситуацию.

— По прогнозам Минэкономразвития, снижение доходов населения будет на уровне 6,8%. Это, конечно, ощутимо, но не критично. Сильного спада мы не наблюдаем, поэтому социальное самочувствие снижается, но не так существенно, как прогнозировали еще три месяца назад, — пояснил эксперт «Известиям».

По его словам, это снижение связано с санкциями и давлением на Россию.

— Что касается социального благополучия, то в первую очередь оно зависит от уровня зарплаты. Как мы знаем, по этому показателю лидируют нефтегазовые регионы. Поэтому некоторые субъекты снижение уровня социального благополучия не затронуло. Доходы от углеводородов даже растут. Сложнее регионам промышленным, — обратил внимание Константин Калачев.

Он также отметил, что высокие позиции в рейтинге могут занимать те территории, где губернаторы играют активную роль как лоббисты и защитники интересов региона и его жителей, драйверы развития.