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В Сибири жить: ускорит ли новая стратегия развитие СФО

В регионе нужно остановить миграционный спад, считают экономисты
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Правительство утвердило новую стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года. Сам документ пока не опубликован, и в настоящее время идет ведомственная разработка проекта мероприятий. Эксперты отмечают, что доля СФО в структуре экономики страны сокращается. Чтобы удержать жителей в Сибири, требуется прежде всего кардинально улучшить ситуацию на рынке труда, убеждены экономисты. Подробности — в материале «Известий».

Как устроена стратегия

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Для привлечения частных инвестиций в экономику регионов Сибирского федерального округа будет применяться кластерный подход, рассказали «Известиям» в пресс-службе правительства. Ключевая задача стратегии — создать условия для повышения конкурентоспособности экономики регионов СФО, что в свою очередь позволит обеспечить их экономический рост и увеличит качество жизни.

Реализовать стратегию планируется в три этапа. В рамках первого (2023–2025 годы) предполагается завершить инвестиционные и инфраструктурные проекты, находящиеся в высокой стадии готовности. На втором этапе (2026–2030 годы) акцент будет сделан на трансформации социально-экономического развития СФО. Последний этап (2031–2035 годы) предполагает преобразование экономик сибирских регионов — выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в проектах.

Основную поддержку получат восемь индустриальных кластеров: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Уголь», «Нефть и газ», отметили в пресс-службе кабмина. Таким образом, в рамках целевого сценария к 2030 году станут возможными создание в регионах СФО более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн рублей инвестиций. На проектную мощность кластеры, как ожидается, выйдут с 2026 года, а их полное развертывание намечено на 2030–2035 годы.

В Сибири жить
алюминий
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Принятая стратегия должна помочь экономике округа преодолеть нынешние ограничения развития, уверен директор центра экономики регионов ЦСР Марат Фаттахов. В первую очередь необходимо создать новые логистические цепочки взамен разорвавшихся в 2022 году, восстановить стабильный экспорт и ритмичность перевозок грузов.

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— За счет механизмов стратегии будет развиваться «новая экономика» Сибири, в том числе путем внедрения цифровых технологий, — говорит Марат Фаттахов. — Производство беспилотных авиационных систем позволит сократить затраты (временные, финансовые, кадровые) и повысить эффективность экономики, а также даст импульс для развития традиционных для регионов отраслей.

В настоящее время в Сибири проживает 13,7 млн экономически активного населения, и, по словам вице-президента «Опоры России» — координатора региональных отделений в СФО Сергея Соколова, в ближайшее время сибиряков ждут как минимум тарифное выравнивание железнодорожных транспортных перевозок сырья и готовой продукции в сторону сухопутных и морских пограничных переходов, а также доступность входящих авиаперелетов для стимулирования туризма.

Кроме того, в округе будет развиваться контейнерная инфраструктура для вывоза готовой продукции лесопереработки и лесохимии, указал Сергей Соколов. По его мнению, основные трудности, которые нужно преодолеть, — это нехватка рабочей силы и управленцев. На сегодняшний день СФО — донор высококлассных кадров для Москвы, Санкт-Петербурга и Юга России, так как уровень доходов привлекает всех «ликвидных» специалистов.

В Сибири жить
лес
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— Доля Сибирского федерального округа в структуре экономики страны сокращается — так, в объеме ВВП России с начала века она снизилась с 11% до 9,6%, — отметил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. — Также ускоряется отток населения и его физическое сокращение — за тот же период почти на 7%.

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Расчеты ЦЭМИ РАН показали, что, если в ближайшие годы не будут приняты экстренные меры в рамках социальных программ (дополнительные пособия молодым семьям с детьми, строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры), в течение следующих 10 лет население округа из-за возрастающей миграции, низкой рождаемости и высокой смертности дополнительно уменьшится еще на 4%.

— Очень важной проблемой является слабая связность территорий СФО с регионами России, — говорит Бахтизин. — Если с субъектами, относящимися к Уральскому и Дальневосточному округам связность присутствует, хотя и слабая, то, как показали исследования, объем товарооборота с другими регионами страны у Сибири значительно меньше.

Компенсирующими механизмами могут стать предоставление налоговых льгот, а также выделение субсидий и инвестиций из федерального бюджета. По словам эксперта, в зависимости от сценариев такие инструменты позволяют увеличить темпы роста ВРП регионов Сибирского федерального округа на дополнительные 1–3% в год и, кроме того, снизить межрегиональную дифференциацию в стране.

В Сибири жить
сибирь
Фото: РИА Новости/Александр Рюмин

— Надо помнить, что СФО — это 25,5% территории страны, но лишь 11,9% населения и 10% ВВП. За шесть лет, с 2015-го до 2021 года, население Сибири в трудоспособном возрасте сократилось на 200 тыс. человек, — говорит советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, директор Института экономики роста им. П.А. Столыпина Антон Свириденко. — При этом на территории округа сосредоточены 96% общероссийских запасов платины, 80% угля, 73% никеля, 51% марганцевых руд, 43% меди, 40% свинца, 40% золота, 17% молибдена, 17% серебра, 16% цинка. Безусловно, это стратегический актив. Вложения средств в сектора экономики, к тому же расположенные рядом с восточными партнерами, — это шаг в будущее.

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Средства ускорения

Сегодня в СФО отмечается весьма непростая миграционная ситуация. С одной стороны, в целом по округу (за исключением отдельных лет) сохраняется миграционный отток (от 10 до 30 тыс. человек в год), одновременно в последние 10–15 лет в округе усиливается миграция из сельских районов, малых городов и поселков городского типа в крупнейшие Новосибирскую и Красноярскую агломерации и региональные центры, отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Дмитрий Землянский.

Приток в Новосибирскую область, к примеру, в отдельные годы достигал 20 тыс. человек. При этом временная миграция внутри макрорегиона и в соседние территории Уральского и Дальневосточного федеральных округов для участия в крупных инвестиционных проектах (крупных стройках) часто гасит кризисные тенденции на локальных рынках труда, хотя оценить масштаб крайне сложно из-за отсутствия статистических данных.

В Сибири жить
сибирь
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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— Отъезд в Сибирь чаще определяют экономические причины (уровень доходов, узость местного рынка труда и невозможность сменить сферу деятельности), реже — неблагоприятная экологическая ситуация в промышленных городах, — поясняет Дмитрий Землянский. — Из-за таких факторов в округе чаще происходит ступенчатая миграция: сначала из села (малого города, поселка) — в региональный центр, потом — в Новосибирск или Красноярск, а уже затем — в Москву или Санкт-Петербург. Еще один важный фактор — учебная миграция. В Сибири она работает в плюс для Новосибирска и Томска и в минус для остальных территорий.

Сегодня к нерешенным проблемам региона, прежде всего слаборазвитой инфраструктуре и сырьевой направленности экономики, добавились новые, среди которых ключевая — утечка талантов: ученых, стартапов, венчурных инвесторов и квалифицированных специалистов. На это обращает внимание директор центра «Российская кластерная обсерватория» Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Евгения Куценко.

— Бросается в глаза, что среди отмеченных целевых кластеров практически все сырьевые, — говорит эксперт. — Сегодня необходима ставка именно на высокотехнологические сектора, развитие современной городской среды, усиление имеющихся инновационных кластеров, таргетированную работу с потенциальными креативными лидерами. Необходимо срочно начать разворачивать собственную систему привлечения талантов со всего мира, включающую умные визы, «мягкое приземление», значительные финансовые стимулы.

В Сибири жить
добыча
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Условия переезда

Чтобы люди поехали жить в Сибирь, необходимы рабочие места, комфортное жилье и экология, убежден сопредседатель красноярского краевого регионального отделения «Деловой России», гендиректор ООО «Сибирская финансовая система» Валентин Богомолов. Требуется строить новое, более комфортное жилье и развивать городскую среду. Экология во многих городах Сибири — это очень больная тема.

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— Развитие экономики через создание индустриальных кластеров — правильный подход, но всё будет зависеть от доступных мер государственной поддержки и условий в этих кластерах, — говорит Богомолов. — Мало объединить под одной вывеской несколько предприятий — нужно создавать условия, чтобы организации могли развиваться. Здесь логично применять механизмы преференциальных режимов ОЭЗ и ТОСЭР.

Вместе с тем новая стратегия мало затрагивает строительство и транспорт, считает эксперт ГАУНГ и ЦЭМИ РАН Иван Неволин. Реновация в регионе — масштабный проект в отрасли с высоким мультипликатором (то есть высокой способностью к оживлению других секторов), но направленный на внутренний рынок.

— Список индустриальных кластеров показывает значительный фокус на внешний рынок, — отмечает экономист. — Первый этап стратегии предполагает реализацию проектов в высокой степени готовности. Видимо, именно кластеры, ориентированные на внешний рынок, создали соответствующий задел в предыдущие годы, и строительство если и будет развиваться, то в качестве вспомогательной отрасли. Второе — отсутствие транспорта среди кластеров. С одной стороны, основные работы по Транссибу и БАМу сейчас смещены на Дальний Восток. С другой, хотя работа в Сибири остается, развитие транспорта — это небольшое количество компаний, которые, вероятно, нет смысла объединять.

В Сибири жить
Сибирь
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

В то же время эксперт отмечает аспект инвестиций в 16 трлн рублей. Показатель в 500 тыс. рабочих мест за восемь лет — также очень хороший результат. Он соответствует примерно 6% от численности рабочей силы в СФО и примерно 88% всех безработных округа.

— Хочется надеяться, что их займут именно местные жители, — заключил специалист.

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