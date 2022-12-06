Переступить налог: доходы регионов от сборов снизились впервые после пандемии

Впервые после пандемии налоговые поступления в консолидированные бюджеты регионов сократились . Октябрьский показатель оказался почти на 7% ниже, чем годом ранее, — 1,3 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza, основанном на данных ФНС. Такая динамика объясняется уменьшением прибыли бизнеса из-за снижения деловой активности в России , считают экономисты. В каких регионах наблюдается снижение поступлений, а в каких зафиксирован рост и как в условиях санкций можно рассчитывать на развитие экономики — в материале «Известий».

Осенний спад

Доходы регионов России от налогов в октябре 2022 года снизились на 6,6%, или на 94,5 млрд рублей по сравнению с тем же месяцем 2021-го. За прошлый октябрь показатель составил 1,43 трлн рублей, за этот — 1,33 трлн. Сокращение поступлений произошло впервые с начала постпандемийного восстановления экономики: с января прошлого года (за 20 месяцев).

Такие данные приводятся в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которое есть в распоряжении «Известий». Расчеты основаны на статистике ФНС о поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней.

При этом общий объем налоговых доходов в консолидированные бюджеты регионов с января по октябрь всё еще превышает показатель такого же периода 2021 года почти на 15% и составляет 11,71 трлн рублей . Однако с начала лета разница постепенно сокращается, подчеркнули аналитики FinExpertiza. В то же время налоговые поступления в федеральный бюджет за 10 месяцев оказались на 20,4% больше, чем в прошлом году, но здесь разница между 2021-м и 2022-м тоже неуклонно уменьшается.

Преступить налог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным исследования, осенью больше всего сократились доходы региональных бюджетов от налога на прибыль . По сравнению с 2021-м в октябре они снизились на 40,2%, или на 228,5 млрд и составили 340,2 млрд рублей. Как отмечают в FinExpertiza, это связано прежде всего с убытками бизнеса и падением внешнего и внутреннего спроса. На это также повлияла новая антикризисная налоговая норма, которая была принята в марте: предприятия перестали учитывать положительную курсовую разницу по валютным депозитам и долговым обязательствам, в результате уменьшились поступления по налогу на прибыль.

Отчасти недостачу компенсировал рост доходов от других налогов . Согласно статистике, после увеличения зарплат регионы повысили сборы НДФЛ (+17%, или 69,1 млрд). Также они нарастили поступления от налогов на имущество (+13%, или 26,7 млрд), сборов с малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения (+16%, или 22,6 млрд), а также акцизов (+16,3%, или 13,8 млрд).

«Известия» направили запросы в Минфин и ФНС с просьбой оценить последствия от налоговой недостачи в регионах.

Кто в топах

Согласно исследованию, сильнее всего сократились налоговые доходы Мурманской области (–66,7%, или 13,3 млрд), Красноярского края (–61,2%, 44,4 млрд), Хакасии (–56,7%, 2,5 млрд), Чукотского автономного округа (–53,2%, 1,6 млрд), Дагестана (–49,7%, 3,5 млрд), Липецкой области (–42,5%, 4,1 млрд), Курской области (–39,6%, 3,6 млрд), Тюменской области (–34,1%, 5,5 млрд), Вологодской области (–31,5%, 3,4 млрд) и Кемеровской области (–31,4%, 7,6 млрд).

Преступить налог Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

При этом у 39 регионов увеличились поступления, из них у 15 прирост обогнал инфляцию . Наибольший — у Ингушетии (+528%, 2,1 млрд) за счет НДФЛ. Также в число лидеров вошли Сахалинская область (+40,3%, 2,8 млрд) благодаря налогу на прибыль и Пензенская область (+39,4%, 2 млрд) — с помощью сборов от имущества и акцизов. Кроме того, в десятку попали Тульская область (+35,2%, 3,3 млрд), Кабардино-Балкария (+26,8%, 0,4 млрд), Рязанская область (+24,2%, 2 млрд), Чувашия (+21,9%, 1 млрд), Приморский край (+20,1%, 2,7 млрд), Севастополь (+18,8%, 0,34 млрд) и Новосибирская область (+16,4%, 3,5 млрд).

«Известия» направили запросы в регионы с просьбой прокомментировать, ожидают ли они сокращения налоговых поступлений в 2023 году.

Что дальше

В условиях уменьшения доходов от нефти и газа и снижения экономической активности финансовые ресурсы многих регионов будут ограничены , говорится в исследовании FinExpertiza. При этом потребности субъектов в федеральных деньгах увеличатся, отметили аналитики компании.

У регионов снижаются возможности для организации социальной помощи, что может привести к уменьшению вложений в инфраструктуру и сокращению выплат населению, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Однако, по его словам, бюджет социальной сферы может быть заранее зарезервирован за счет других поступлений в условиях дефицита .

Преступить налог Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Деловая активность бизнеса не растет, потому что повышаются риски на рынке труда — это создает дополнительные сложности для экономики, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Эксперт добавил, что пока нет конкретной программы формирования производственных цепочек, которые не связаны с оборонной промышленностью.

При этом, как подчеркнул председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов, для многих регионов ключевым фактором с точки зрения доходов по налогу на прибыль станут сырьевые цены . Они, в свою очередь, напрямую зависят от геополитической обстановки. По словам эксперта, главным механизмом повышения устойчивости региональных бюджетов может быть максимальное стимулирование инвестиционной деятельности .

Сейчас для этого в стране созданы все необходимые условия — предусмотрены льготы, выработаны механизмы реализации масштабных проектов (ГЧП и концессии, специальные инвестиционные контракты, СЗПК, офсетные контракты, МАИПы), добавил он. Кроме этого, можно наблюдать значительную заинтересованность инвесторов, в том числе из дружественных стран, в осуществлении капиталовложений в экономику российских регионов, резюмировал Дмитрий Панов.