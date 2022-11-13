Местное потепление: инвесторам в новых регионах устранят барьеры

Бизнесу в новых регионах облегчат инвестирование за счет нового стандарта, его введут в действие в период до 2025 года , сообщили «Известиям» в Минэкономразвития. Это позволит внедрить понятные, прозрачные и максимально комфортные условия для инвесторов, чья активность благоприятно скажется на восстановлении и развитии экономики субъектов , рассказал «Известиям» первый замглавы минэка ДНР Владимир Зверков. Эксперты подтвердили эффективность стандарта, однако указали, что в целом инвестклимат в России нуждается в улучшении.

Равные условия

Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году Владимир Путин поставил задачу создать систему поддержки новых инвестиционных проектов и обеспечить ее внедрение в 2024 году во всех регионах России . К концу 2021-го Минэкономразвития совместно с деловыми объединениями, субъектами, АСИ и комиссией Госсовета РФ по направлению «Инвестиции» разработали обновленный региональный инвестиционный стандарт.

Местное потепление Фото: ТАСС/Егор Алеев

Его задача — дать субъектам необходимый инструментарий для привлечения бизнеса и устранить типовые барьеры на пути предпринимателя . Кроме того, региональный стандарт помогает упростить масштабирование бизнеса и обеспечить единые цены активов для инвестора . Стандарт состоит из пяти элементов. Они содержат стратегию улучшения показателей региона, агентства развития, комитетов для оперативного разрешения спорных вопросов, карту с расположенными в субъекте ресурсами, свод оптимальных алгоритмов действий инвестора.

В прошлом году 12 пилотных регионов внедрили инструменты регионального инвестиционного стандарта. В 2022-м к ним присоединились еще 33 . В 2023 году стандарт будет внедрен в 85 регионах, а к концу 2024-го — в 89, в том числе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях , рассказали «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

В ведомстве подчеркнули, что внедрение стандарта позволило субъектам улучшить позиции в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ: Московская область поднялась с седьмого на третье место, Нижегородская — с шестого на пятое, Новгородская — с седьмого также на пятое. С 2023 года от соответствия стандарту будет зависеть положение региона в рейтинге.

— Наша задача создать для инвесторов условия как минимум не хуже, чем в остальных регионах, а по некоторым компонентам даже лучше, ведь от количества и качества инвесторов зависит, как оперативно мы сможем восстановить экономику региона , — подчеркнул первый заместитель министра экономического развития ДНР Владимир Зверков.

Местное потепление Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

В республике уже существуют различные меры поддержки бизнеса — налоговые льготы, субсидии, моратории на проверки и другие. Региональный инвестиционный стандарт позволит комплексно подойти к формированию архитектуры поддержки этой деятельности, а существующие меры гармонично интегрируются в него, отметил Владимир Зверков.

«Известия» направили запросы в администрации Херсонской и Запорожской областей, а также в Минэкономразвития ЛНР.

Восстановит инвестиции

Стандарт стал хорошим фундаментом для того, чтобы инвестор, в какой бы регион он ни пришел, смог легко понять приоритеты субъекта, сориентироваться, как эффективно выстроить работу с органами власти и естественными монополиями по реализации проекта, отметил директор лаборатории инициатив АСИ Андрей Дорошенко.

По его словам, власти видят два перспективных направления в работе со стандартом: первое — обеспечить стандартизацию процедур и сервисов на практике. Второе — расширить наполнение стандарта: например, за счет включения вопросов кадрового обеспечения инвестиционных проектов, описания роли муниципалитетов.

— Сейчас перед нами стоит задача предложить систему, которая позволяет в режиме реального времени проводить постоянный мониторинг прохождения инвестором важных этапов реализации его проекта, — заявила вице-президент «Деловой России» Нонна Каграманян.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей введение стандарта оценили положительно: для бизнеса это крайне полезный механизм, позволяющий повысить качество деловой среды в регионах . «Известия» также направили запрос в Торгово-промышленную палату.

Местное потепление Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Регионы, подтвердившие внедрение стандарта, получают дотацию по инвестиционному налоговому вычету . Предоставление возврата по налогу на прибыль позволяет региональным властям мотивировать инвесторов создавать новые предприятия на территории субъекта , а дотации из федерального бюджета — покрыть выпадающие доходы в связи с предоставлением этого вычета, пояснил заместитель директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Максим Першин.

По мнению младшего директора по суверенным рейтингам «Эксперт РА» Татьяны Тирских, внедрение регионального стандарта позволит не только повысить инвестиционную привлекательность этих территорий, но и рассчитывать на дополнительные федеральные меры стимулирования бизнеса .

Но по словам профессора кафедры математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова Никиты Моисеева, введение обновленного стандарта не сильно повлияет на инвестиционный климат страны. Этот рынок снова может просесть, если начнется новая волна ухода из страны недружественных резидентов. Показать результаты стандарт может, только когда спадет геополитическая напряженность и нормализуется инфляция в развитых странах, подытожил эксперт.