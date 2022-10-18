Руку первым подает: как государство помогает малому бизнесу

Федеральные власти стараются максимально помочь предпринимателям, многие из которых столкнулись с санкционным давлением и необходимостью переориентироваться на другие рынки. Государству нужно реагировать быстро и точно, выяснять потребности небольших компаний и предлагать решения. Многие инструменты уже внедрены и работают. Как предпринимателю с минимальными затратами ресурсов получить средства на развитие бизнеса — в материале «Известий».

Гарантийная поддержка

Одна из главных потребностей малого и среднего предпринимательства (МСП) — доступный и недорогой кредит. Банки не всегда идут навстречу небольшим компаниям, опасаясь, что те не смогут исполнять свои финансовые обязательства. Если кредитные организации и соглашаются выдать заем, то под большую процентную ставку.

Решить задачу помогают гарантии и поручительства Корпорации МСП. Они действуют даже в ситуациях, когда нет или не хватает залога. 2022 год лишь подходит к концу, но уже есть основания говорить о рекордных результатах. Малый и средний бизнес получил около 500 млрд рублей финансовой поддержки в рамках гарантийной системы, что почти в 1,5 раза выше аналогичных показателей прошлого года. Это позволило увеличить число выданных кредитов более чем в три раза — выдано свыше 36,7 тыс. реально полученных займов. 90% получивших поддержку предпринимателей — это малый или микробизнес.

Один из самых эффективных механизмов — «зонтичные» поручительства, которые президент России Владимир Путин предложил запустить в 2021 году. В этом случае Корпорация МСП берет на себя до половины рисков перед банками, а они в свою очередь выдают кредиты тем, кому при других обстоятельствах отказали бы. Поручительство бесплатное, и в этом году им воспользовались 25 тыс. заемщиков на общую сумму порядка 177 млрд рублей.

— Много это или мало? Для корпорации это рекорд за всё время работы. Для сравнения: за весь 2020 год гарантии получили 1,7 тыс. предприятий на 126 млрд рублей. Принципиально важно, что 98% кредитов с господдержкой пришлось на долю малого и микробизнеса. При этом около 80% из них было выдано на оборотные цели и около 27% кредитов получили представители обрабатывающей отрасли, — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Деньги на развитие

Несмотря на санкции и неопределенность в экономике, многие предприниматели стремятся развиваться и масштабироваться. Летом Минэкономразвития, Банк России и Корпорация МСП (оператор программы) запустили программу по льготному инвестиционному кредитованию бизнеса под 2,5% (средний бизнес) и 4% (малый и микробизнес). За первый месяц ее действия займы одобрили более чем 160 компаниям на общую сумму 17 млрд рублей.

Они доступны предпринимателям в сфере производства товаров, транспортировки и хранения, а также гостиничного бизнеса. Средства можно потратить на покупку оборудования, запуск новых цехов и ремонт помещения. Ставки действуют пять лет, а сам кредит можно погасить в течение десяти.

К программе субсидирования кредитных ставок для реализации конкретных проектов присоединяется всё больше регионов. Она доступна в Москве и Подмосковье, Нижегородской, Новосибирской областях и в Удмуртии.

Программы стимулирования кредитования от Корпорации МСП и региональные субсидии дополняют друг друга: бизнесу предложили реальные ставки в пределах 3–7.

— В текущих условиях важна синхронизация региональных и федеральных мер поддержки, крайне необходима таргетированная поддержка. (...) Корпорация МСП с рядом регионов разрабатывает специальные программы субсидирования кредитов в рамках нашей совместно с ЦБ льготной программы ПСК. Схема следующая: регион определяет приоритетные отрасли и выделяет субсидию для поддержки инвестиционных проектов, предприниматели получают кредиты по льготной ставке. Корпорация МСП своим капиталом и программами их поддерживает и усиливает, в результате взаимодействия двух бюджетов получается синергетический эффект, — пояснил Александр Исаевич.

Корпорация может взять на себя и «упаковку» проектов, и взаимодействие с банками. Для этого нужно подать заявку через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ и приложить документы по своему инвестпроекту. На основании «пилота» будут сделаны выводы по изменению механизма гарантийной поддержки.

Высоким технологиям — специальные условия

Высокотехнологичные компании, особенно те, что занимаются проектами, связанными с импортозамещением, — в зоне особого внимание. Именно они будут гарантировать технологический суверенитет страны в грядущие годы. В таких фирмах, как правило, работают специалисты высокого класса — как следствие, на фонд оплаты труда уходит существенная доля затрат. Поэтому есть колоссальный запрос на дешевые оборотные деньги и инвестиции.

Сегодня возможность получить их есть в МСП Банке (дочерняя структура Корпорации МСП), который выступает оператором правительственной программы «Взлет — от стартапа до IPO». Она работает около полугода и позволяет привлекать средства под 3%. Уже одобрено более 70 заявок почти на 13 млрд рублей.

Льготное финансирование по программе поддержки высокотехнологичных и инновационных предприятий получила, например, компания из Екатеринбурга «Реиннольц Лаб». Она занимается экологическими программами по минимизации вреда природе со стороны крупных предприятий уже 10 лет.

Рынок сбыта

Геополитическая нестабильность и волатильность рынков на фоне антироссийских санкций со стороны недружественных стран привели к сокращению привычных для МСП рынков сбыта. Вследствие этого некоторые такие компании попросту закрылись или резко сократили объемы производства. Так что вопрос поиска новых рынков сбыта стал, без преувеличения, вопросом жизни и смерти для МСП.

Если крупные компании заинтересованы в стабильных поставках качественной продукции, то МСП — в возможности реализации произведенного. Для удовлетворения спроса и обеспечения востребованности предложений на цифровой платформе МСП.РФ реализован сервис «Производственная кооперация и сбыт», как раз в помощь ищущим новые рынки. За несколько месяцев работы уже 21 компания заключила договор, в том числе с иностранными заказчиками. Одновременно были расширены и возможности запущенного в прошлом году «Сервиса 360», через который можно обратиться с жалобой на сложность в получении той или иной меры поддержки.