Консерватор Джалили обходит реформиста Пезешкиана на выборах президента Ирана

Представитель духовного лидера в Совете безопасности Ирана Саид Джалили лидирует на президентских выборах по результатам подсчета почти 8,4 млн голосов. Об этом 29 июня сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на данные избиркома.

Так, Джалили набирает 3,5 млн голосов. Единственный кандидат от лагеря реформистов — экс-министр здравоохранения и медицинского образования Масуд Пезешкиан, который еще несколько часов назад лидировал, сейчас расположился на втором месте с 3,38 млн голосов.

Еще два кандидата — Мохаммад Багер Галибаф и Мостафа Пурмохаммади — получили 1,11 млн и 62 тыс. голосов соответственно.

Накануне Саид Джалили заявил «Известиям», что целью его политики является укрепление отношений со всеми странами, с которыми у Ирана есть точки соприкосновения в различных областях.

28 июня по всему Ирану в 8:00 по местному времени (7:30 мск) открылись избирательные участки для голосования на выборах нового президента. Сообщалось, что избиратели смогут проголосовать в пятницу в течение 10 часов, однако при необходимости министерство внутренних дел страны может продлить время для голосования.

В выборах участвуют четыре кандидата. Это представитель духовного лидера в Совете безопасности республики Саид Джалили, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, консерватор, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и единственный кандидат от лагеря реформистов — экс-министр здравоохранения и медицинского образования Масуд Пезешкиан.

Внеочередные президентские выборы в Иране были назначены после гибели 19 мая в результате авиакатастрофы президента страны Эбрахима Раиси. Авария произошла, когда он возвращался со встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Кроме того, в потерпевшем крушение вертолете среди прочих находился глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Кортеж Раиси состоял из трех вертолетов, два из которых благополучно добрались до места назначения. Была создана комиссия по расследованию катастрофы.