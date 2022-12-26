На топ и стоят: в РФ назвали города с самым эффективным управлением

Самыми эффективными городскими властями в этом году признаны управленцы Тюмени, Салехарда и Казани, самыми неэффективными — Биробиджана, Архангельска и Улан-Уде. Таковы итоги ежегодного исследования АПЭК, которое имеется в распоряжении «Известий». По мнению экспертов, в 2022 году в управлении городами наметилась небольшая положительная динамика, которая означает, что в условиях новых вызовов власть смогла повысить качество своей работы.

Самые эффективные

Лидерами по эффективности городского управления в 2022 году стали Тюмень, Салехард и Казань. Также в десятку лучших вошли Грозный, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Сочи, Челябинск, Ханты-Мансийск и Самара, отмечается в ежегодном рейтинге, который был подготовлен АПЭК вместе с доктором политических наук Ростиславом Туровским.

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Рейтинг делится на два блока: политико-управленческий и социально-экономический. По каждому из них приводится своя оценка. Итоговый результат определяется путем сложения двух показателей. Всего в исследование вошли 92 города. Речь идет о столицах почти всех субъектов РФ (за исключением городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя), а также городах с численностью более 300 тыс. человек (в частности, Сочи, Набережные Челны, Череповец, Магнитогорск , Нижний Тагил и Сургут). В Ингушетии помимо Магаса эксперты также добавили в рейтинг наиболее крупный город и бывшую столицу Назрань.

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Как уточняют авторы исследования, в рейтинг пока не включены города новых субъектов РФ — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Там пока не были созданы органы местного самоуправления, соответствующие общероссийским стандартам, что затрудняет оценку качества управления, пояснили эксперты. Кроме того, по ним пока еще полностью отсутствует статистика, позволяющая анализировать объективные данные.

Как сообщил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов, исследование городского управления в 2022 году продемонстрировало небольшую положительную динамику уровня его эффективности по сравнению с 2021-м.

— Общий средний балл эффективности управления в городских округах оказался на уровне 0,53, тогда как в прошлом году — 0,52. В рамках обоих изучаемых нами блоков также произошли позитивные перемены. Средний балл по социально-экономическому блоку вырос с 0,48 до 0,49, вернувшись к значениям 2020 года. В рамках политико-управленческого блока средний балл продолжил рост и увеличился с 0,56 до 0,57, — пояснил эксперт.

По его словам, эта динамика демонстрирует, что в условиях новых социально-экономических и управленческих вызовов городская власть в России смогла повысить качество своей работы.

— Это позволяет говорить и о хорошем кадровом потенциале современной городской власти, учитывая, что в 2022 году во многих городах России произошла смена руководителей, — отметил Дмитрий Орлов.

В АПЭК обратили внимание на то, что по сравнению с 2021 годом Тюмень сохранила свои лидерские позиции, при этом ее общий балл вырос с 0,654 до 0,676.

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— В Тюмени активно реализуются программы в сфере городского благоустройства. Например, как отмечал в декабре мэр города Руслан Кухарук, за год здесь было благоустроено 55 дворовых территорий. Достаточно активно ведется строительство социальной инфраструктуры, в том числе школ и дошкольных учреждений, — пояснил Дмитрий Орлов.

Кроме того, среди городов, заметно улучшивших свои позиции (не менее чем на 10 пунктов), авторы рейтинга называют Воронеж, Екатеринбург, Кемерово и Калининград. Среди тех, кто ранее находился в аутсайдерах, динамичный рост смогли продемонстрировать Кызыл, Барнаул и Киров.

На позициях аутсайдеров

Самое последнее, 92-е место, в рейтинге заняла столица Бурятии Улан-Уде. Как отмечают авторы исследования, город продемонстрировал значительный спад эффективности по сравнению с 2021 годом. Хотя тогда он тоже занимал последнее место, сейчас показатели снизились с 0,405 до 0,308.

— В Улан-Удэ сохраняются застарелые экологические сложности, в том числе связанные с состоянием атмосферного воздуха. Смог остается одной из значимых проблем, на которые традиционно реагируют жители. Также фиксируются трудности, связанные с общественным транспортом, — уточнил в беседе с «Известиями» Дмитрий Орлов.

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По его словам, хотя власти города анонсировали планы строительства новых объектов здравоохранения, жители отмечают перегруженность местных поликлиник.

Отрицательную тенденцию зафиксировали и в Архангельске, который переместился с 90-го на 91-е место.

— В Архангельске очевидны проблемы, связанные с вывозом мусора. Отмечаются негативные аспекты в работе общественного транспорта. Так, глава города Дмитрий Морев в декабре отмечал, что «эти проблемы накапливались годами, если не сказать десятилетиями», — отметил глава АПЭК.

Кроме того, в тройку аутсайдеров по эффективности управления впервые вошел Биробиджан. Город опустился сразу на пять позиций — с 85-го на 90-е место.

В конце рейтинга (с 80-го по 89-е место) также оказались Элиста (89), Владивосток, Назрань, Махачкала, Магас, Омск, Чита, Ярославль, Ульяновск и Киров (80-е). Впрочем, для административного центра Кировской области такой результат можно считать относительным успехом, поскольку в 2021-м он находился в тройке главных аутсайдеров, занимая 91-е место.

Среди городов, которые значительно ухудшили свои показатели в этом году, можно прежде всего отметить Магадан и Курган. Административный центр Магаданской области опустился на 10 позиций (с 42-го на 52-е место), главный город Курганской области — на 12 строчек (с 47-го на 59-е место). Кроме того, на девять позиций упали Петропавловск-Камчатский (с 28-го на 37-е), Красноярск (с 29-го на 38-е), Абакан (с 51-го на 60-е) и Новосибирск (с 64-го на 73-е).

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— Эффективность власти определяется в первую очередь удовлетворенностью населения того или иного региона. Также играют роль комфортная среда, благоустроенность города. Очевидно, что Тюмень и Казань просто чемпионы по благоустройству. Это очень комфортные города. Москвичи казанцам точно завидуют, — сказал «Известиям» глава политической экспертной группы Константин Калачев.

Что касается Архангельска, Улан-Уде и Биробиджана, то эти города не могут похвастаться комфортной средой обитания и решением главных городских проблем, считает он. Тем не менее ожидать серьезных достижений от столиц глубоко дотационных регионов сложно, подчеркнул эксперт.