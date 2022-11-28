И так зайдет: названы худшие инфраструктурные проекты года

Детская песочница за 42 млн рублей, спасательная вышка на территории без пляжа, подвесной мост над газовой трубой и стадион рядом с болотом. В ОНФ «Известиям» назвали наиболее необоснованные траты бюджетных средств в регионах на проекты по благоустройству за 2022 год. Всего эксперты президентского движения проверили около 1 тыс. объектов, выявив почти 3,5 тыс. замечаний разного уровня. Какие регионы взяли пальму первенства по самым неразумным проектным решениям и как с ними живут люди — в материале «Известий».

Контрольная проверка

«Общероссийский народный фронт» подвел итоги проверки объектов, созданных по линии проекта «Формирование комфортной городской среды». Он призван улучшить качество городской среды в регионах к 2030 году в полтора раза. В частности, на бюджетные деньги благоустраиваются общественные территории, парки, набережные и прочие объекты инфраструктуры. При этом ОНФ выявил самые необоснованные траты бюджетных средств в ряде российских регионов.

Так, антилидерами по спорным тратам в уходящем году стала серия объектов в Ивановской области. Общественники утверждают, что местные власти установили за 9 млн рублей спасательную вышку на территории, где нет пляжа, 19 млн рублей ушло на «висячие сады» в той же области, на которые не заложили средства для работы озеленителей. Еще один выдающийся объект — подвесной мост над газовой трубой высокого давления. На этот проект ушло около 70 млн бюджетных рублей. Труба тянется вдоль пешеходного прогулочного моста в городе Фурманов, в нескольких местах пролегая под ним. В разговоре с «Известиями» местные жители разделились во мнении: одни убеждены, что «только деньги вбухали, потому что народ по нему не ходит», а другие считают строение полезным и удобным. О рисках в связи с близостью к мосту трубопровода опрошенные не высказались.

Фото: Пресс-служба Народного фронта

— Люди гуляют, молодежь собирается, мальчишки катаются на самокатах. Но строить его начали поздно: ноябрь месяц был, они начали только планировку делать. Думали-думали или денег не было, — сказала «Известиям» одна из местных жительниц.

Пальма первенства в регионе ушла детской песочнице в Иванове, на которую, как утверждает эксперт в сфере ЖКХ, член центрального штаба «Народного фронта» Светлана Калинина, было потрачено 42 млн рублей. Детские и спортивные площадки не раз вызывали вопросы у представителей «народного контроля». Однако не только Ивановская область попала под критику.

— На Сахалине за 100 млн рублей в лесу построили стадион, но не провели к нему дорогу. Спортивное сооружение находится вдали от города. Добраться можно только через чащу и болота. Это новый туристический кластер, куда ни пройти, ни проехать, — рассказали в ОНФ.

Местные власти с такими оценками не согласны. Так, в департаменте строительства и архитектуры Ивановской области «Известиям» пояснили: функционала «спасательной вышки» установленная конструкция не имеет. Однако смотровая башня действительно находится вдоль реки, где обустроена новая рекреационная зона у воды с зонами тихого и активного отдыха и пешеходными пирсами. Детская площадка с песочницей находится в сквере в Иванове на месте бывшего пустыря, на благоустройство которого было направлено порядка 100 млн рублей. Сквер был очищен от строительного мусора, разделен на прогулочные, активные и игровые зоны для детей.

— Одно из проектных решений — это павильон в парке (Парк им. Ногина в городе Вичуга. — «Известия»), возведенный по просьбе горожан на месте разрушенного детского городка. Павильон предназначен для праздничных и спортивных мероприятий. Кровельная часть предусматривает возможность высадки живых растений на летний период. Такое оформление отвечает общей концепции благоустройства этой территории, разработанной вместе с жителями, — сказали в пресс-службе департамента.

Фото: Пресс-служба Народного фронта

Что касается газопровода, то местные власти заявили: за счет средств гранта Всероссийского конкурса создания лучших проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» была благоустроена зона оврага — «транзитная зона» между двумя частями города. «Сейчас там проведены мероприятия по укреплению и озеленению откосов оврага, возведены лестницы, безопасные переходы с одной стороны на другую, амфитеатр, а также смонтировано многоуровневое освещение, видеонаблюдение. Таким образом, создан единый безопасный пешеходный маршрут. В овраге проходят инженерные коммуникации (в том числе газопровод среднего давления), в связи чем пред началом работ проект благоустройства прошел согласование с сетевыми организациями в части соблюдения охранных зон трубопровода»,— пояснили они.

При этом с утверждением относительно стоимости проектов власти не согласны. Их обращение передано на рассмотрение в «Народный фронт».

«Известия» направили запрос в правительство Сахалинской области.

Особенности благоустройства

Проверки касались не только «миллионных» трат бюджета на проекты. Критике общественников подвергались и простые, но необоснованные решения местных властей. К примеру, в Новгородской области была найдена территория, где установили 80 фонарей, хотя, по мнению ОНФ, хватило и бы и четырех. Так, огромное количество уличных светильников стоит в один ряд, параллельно — второй ряд, а через два метра — третий ряд фонарей. «При этом почти половина лампочек не горит, потому что денег на замену в бюджете не предусмотрено», — отмечают общественники.

— Речь идет о парке 55-летия Победы в городе Старая Русса. Освещение в парке было выполнено в соответствии с проектным решением. Как сообщил и.о. главы Старорусского района Владимир Ульянов, проект парка прошел общественные слушания. Все перегоревшие лампочки администрация муниципалитета меняет, — пояснили «Известиям» в управлении информационной политики администрации губернатора Новгородской области.

Благоустройство — еще один лакомый кусочек для проявления проектной фантазии чиновников и строителей. Так, в городе Шадринск Курганской области создали ландшафтный парк за 80 млн рублей. Как выяснили в «Народном фронте», подрядчик самовольно заменил строительный материал на более дешевый и непрочный.

Местные власти подтвердили «Известиям», что в ходе реализации проекта в парке им. М.Ф. Кельдюшева подрядчик действительно хотел отступить от проектных решений, были и попытки самовольной замены подрядчиком строительных материалов. По информации департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области, несмотря на такие попытки, удалось повысить качество работы и предотвратить использование не предусмотренных строительных материалов.

Отличились и власти Великого Новгорода — они потратили почти 600 млн рублей на реконструкцию набережной, которая находится под риском обвала. Согласно справке общественников, набережная Александра Невского была сдана в конце июля, а уже в октябре начала разрушаться: тротуарная плитка и асфальт в трещинах. Однако самый серьезный дефект, по оценке экспертов, связан с неукрепленными склонами: оттуда вымывается грунт. В управлении информационной политики администрации губернатора области не могут подтвердить наличие трещин по состоянию на 22 ноября 2022 года из-за слоя льда и снега. «Весной будет плановое ежегодное комиссионное обследование. При обнаружении дефектов асфальтобетонного покрытия или мощения подрядчик устранит по гарантии», — сказали там «Известиям».

Заключили свой топ общественники Сибирью: так, мэрия Новосибирска потратила 21 млн рублей на доступную среду на набережной в Заельцовском парке, а спустя пару лет за полмиллиона демонтировала пандус. «Известия» направили запрос в пресс-службу руководства Новосибирска.

Освоить бюджет

Всего эксперты под руководством Светланы Калининой в 2022 году проверили почти тысячу объектов, на которые потрачено около 50 млрд рублей бюджета в 120 населенных пунктах 24 регионов страны. По данным «Народного фронта», на 1 тыс. объектов пришлось около 3,5 тыс. замечаний. Однако в основном они были не так критичны: в 80% проектов критика касалась качества выполнения работ и его сохранения, а вот 35% объектов подверглись сомнению специалистов из-за стоимости проектных решений. Федерального вмешательство потребовало менее трех десятков проектов: составлено 15 обращений в Следственный комитет, 13 обращений в Генеральную прокуратуру. Проверки проведены по всем объектам, уточнили общественники.

Однако, по словам Светланы Калининой, 70% проектов, построенных в 2018–2021 годах, сегодня либо несут опасность без должного содержания или вовсе отсутствуют: «это не один миллиард, это миллиарды рублей, нет детских площадок, асфальта, скверов, нет игровых зон, лавочек, и такие сюжеты на протяжении многих лет». Более того, таких объектов с годами не становится меньше, подчеркнула она. В частности, эксперт заметила, что сегодня в ряде регионов с минусовой температурой начали сажать деревья и кустарники в мерзлую землю, под снег, — «почти в декабре, когда ничего не приживется».

Причина такого беспорядка заключается в том, что для регионов важно успеть освоить бюджет, считает член центрального штаба «Народного фронта».

И так зайдет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Мы посчитали, что каждый год не осваиваются деньги в рамках федерального проекта. На сентябрь 2022 года уже сегодня практически 40% своих средств не осваивают регионы, возвращают их назад в федеральный бюджет. У нас не нужны деньги на земле? Нужны. Почему это происходит? Потому что просто цифра — освоение денег — основной показатель, что регион со своими задачами справился. Что делать? У нас столько есть нянек, надзорных органов, которые должны смотреть и следить за тем, как «ложатся» наши деньги на землю в субъектах, — посетовала Светлана Калинина.

Эксперт «Народного фронта» добавила, что по требованию общественников прокуратура точно подсчитывает убытки и нецелевые затраты бюджетов, а затем активно включается в решение проблем. «Известия» направили запрос в Минстрой, который отвечает за реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды».