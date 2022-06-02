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Крылатые калечат: опасные детские площадки попросили демонтировать

Почему общественникам пришлось обратиться в Генпрокуратуру, Минстрой и Роспотребнадзор, чтобы избавиться от «качелей-убийц»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Генпрокуратуру, Минстрой и Роспотребнадзор просят демонтировать опасные детские площадки в России. По оценкам ОНФ, треть таких объектов сегодня представляет угрозу для детей, значительная часть площадок нуждается в ремонте. Об этом говорится в обращениях главы исполкома «Народного фронта» Михаила Кузнецова к руководителям ведомств. По данным Следственного комитета, только с июня по август 2021 года на детских площадках были тяжело травмированы или погибли около 1300 детей. Эксперты отмечают, что вопросы детства в России сегодня в приоритете, однако местные власти не всегда относятся к ним с должным вниманием.

Примите меры

Как выяснили «Известия», глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов накануне Дня защиты детей направил обращения в адрес руководителей Минстроя, Генпрокуратуры и Роспотребнадзора. В них он обращает внимание на состояние детских площадок, «Народный фронт» мониторит их ежегодно.

«В рамках акции «Безопасный двор» осенью 2021 года было проверено 2,1 тыс. детских и спортивных объектов в 572 городах. Так, 696 (33%) объектов были признаны опасными: 470 детских и 226 спортивных площадок. Активисты неоднократно столкнулись с нарушениями установленных ГОСТов», — говорится в документах, которые имеются в распоряжении «Известий».

Крылатые калечат
детская площадка дети игра
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Как отмечают в ОНФ, наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждения, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура, существенные неровности, ненадежное крепление конструкций, посторонние элементы на территории площадки, мусор, аварийные деревья.

«Из числа опасных площадок 73% сосредоточены в крупных городах с численностью более 50 тыс. жителей. Всё оборудование детских площадок, которое не соответствует действующим нормативам и устарело, подлежит обязательному демонтажу и замене. Даже если конструкция элементов детских площадок не была нарушена, они всё равно должны быть демонтированы», — призывает Михаил Кузнецов.

Он отмечает: согласно новому регламенту (ГОСТ Р 52167-2012), запрещены все качели на жестких подвесах — трубах. Их должны заменить качелями на кольцах или полипропиленовых креплениях.

«Именно качели на жестких подвесах, так называемые качели-убийцы, а не горки (вопреки расхожему мнению) считаются самым травмоопасным видом оборудования. Несмотря на широкий общественный резонанс и внимание органов власти к этой проблеме, кардинальных изменений не происходит», — подчеркивает глава исполкома организации в документах.

Крылатые калечат
детская площадка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ОНФ отметили, что, по данным Следственного комитета, с июня по август 2021 года были тяжело травмированы или погибли на детских площадках около 1300 детей.

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С 2013 года подписан новый техрегламент на детское игровое и спортивное оборудование, и у органов власти достаточно было времени исправить все недостатки и утилизировать аварийное и опасное оборудование. Однако этого не происходит. Мало того, более 70% детских игровых площадок, построенных с 2018 по 2021 год в рамках программы ФКГС, требуют капитального ремонта: причины — плохое содержание и некачественное оборудование, — пояснила «Известиям» член центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Народного фронта» «Центр мониторинга благоустройства городской среды» Светлана Калинина.

По ее словам, чиновники лично должны отвечать за исправность оборудования каждой детской площадки и, чтобы сохранить жизнь и здоровье детей, эти опасные площадки необходимо как можно скорее ликвидировать.

Халатное отношение

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Генпрокуратуры, в настоящее время запрос от ОНФ не зарегистрирован. Но соблюдение законодательства при эксплуатации спортивных и игровых площадок находится в ведомстве на особом контроле. Проверки проводятся регулярно и показывают, что зачастую должностные лица не исполняют обязанности по безопасной эксплуатации и содержанию таких площадок.

Крылатые калечат
детская площадка москва
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В Генпрокуратуре уточнили, что такие нарушения выявлены в Иркутской, Рязанской, Амурской, Магаданской, Курганской, Ростовской, Пензенской, Смоленской, Томской, Кемеровской, Московской областях, Мордовии, Бурятии, Якутии, Татарстане, Красноярском крае, ЯНАО, Москве и других субъектах.

В ряде регионов после принятия мер прокурорского реагирования демонтированы не соответствующие требованиям безопасности детские развлекательные сооружения (горки, качели, турники, канаты), срок эксплуатации которых истек, — уточнили в пресс-службе.

Кроме того, прокуратура устанавливает нарушения при эксплуатации детских игровых площадок, которые влекли причинение вреда здоровью несовершеннолетних, а в ряде случаев и их гибель. Такие факты, например, выявлены в Якутии, Московской области, Казани.

«Известия» также направили запросы в Минстрой и Роспотребнадзор с просьбой прокомментировать ситуацию с детскими площадками в РФ. То, что проблемы существуют, подтверждают всё новые и новые случаи трагедий.Доля опасных детских площадок

Как рассказали «Известиям» в ОНФ, в апреле 2022 года в Нижнем Новгороде из-за таких небезопасных качелей одному ребенку диагностировали перелом пальцев, другой получил перелом обеих ног. Похожий случай произошел в это же время на Камчатке в городе Вилючинске, где за один день на одних и тех же качелях два ребенка получили переломы ног.

Крылатые калечат
детская площадка полиция
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В одном из районов Санкт-Петербурга Купчино уже несколько детей получили переломы позвонков, играя на детской площадке. Причем один случай произошел при прыжках на батуте. В Северодвинске 31 мая ребенок получил травму головы, катаясь с небезопасной горки. Семилетняя девочка провалилась ногой в дыру на аттракционе в Дзержинске Нижегородской области, а в Нижнем Тагиле ребенок и вовсе потерял сознание, свалившись с игровой площадки, — девочку увезли в больницу.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что главная причина такой ситуации — халатное и равнодушное отношение к вопросам детской безопасности. По его словам, чтобы установить игровые площадки, требуется немало денег и их на эти цели выделяется достаточно. Однако те, кто принимает эти объекты у строителей, а также содержит их на балансе, не следят за тем, чтобы они были сделаны качественно, а затем не поддерживают их в должном состоянии.

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