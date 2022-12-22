Тише будут: каждый третий регион отказался от новогодних салютов

Как минимум 30 российских регионов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь, выяснили «Известия». А в Курской, Белгородской и Брянской областях гражданам запретили любое использование пиротехники. В Москве и Санкт-Петербурге, по информации МЧС и городских властей, ограничений на запуск салютов и петард не вводилось. Но при их неправильном использовании можно получить серьезные травмы, заработать административный штраф и даже понести уголовную ответственность, напомнили эксперты. Чтобы этого избежать, следует покупать пиротехнику только в официальных магазинах и запускать ее в удалении от жилых домов.

Салюта не будет

В преддверии Нового года россияне начали активно запасаться фейерверками. По данным ресурса «Чек Индекс», с начала декабря 2022 года салютов и петард купили на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными видами пиротехники оказались изделия на 10–20 залпов, петарды в коробках по 40–60 штук и бенгальские свечи.

Впрочем, купленные в таком количестве товары могут и не пригодиться — власти в некоторых регионах России решили ограничить их применение. Например, в Курской области в связи с сохранением «желтого» уровня террористической опасности запретили продажу и запуск пиротехники с 12 декабря 2022-го до 31 января 2023-го, сообщили «Известиям» в администрации региона. Подобное же решение приняли и власти Белгородской области. А в Брянской области в новогодние праздники граждане смогут использовать только пиротехнические изделия I класса опасности — хлопушки и бенгальские огни.

— Эта мера установлена указом губернатора области от 12 декабря. На период действия режима повышенной готовности (среднего уровня реагирования) введены ограничения на использование и применение организациями и гражданами пиротехнических изделий, — уточнили «Известиям» в администрации губернатора и правительства.

Тише будет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Еще более 20 субъектов отказались от организации официального новогоднего салюта, но при этом не вводили запреты на использование фейерверков для частных лиц , выяснили «Известия», изучив сообщения официальных органов власти субъектов. В частности, отказались от пиротехнической части празднований власти Костромской, Калужской, Астраханской, Орловской областей, Чукотки, Ростова-на-Дону и т.д.

— Салютов, приглашения звезд, фестивалей, обновления новогодней иллюминации в городах не запланировано и не будет. Все мероприятия, которые готовятся для празднования Нового года в Калужской области, пройдут в формате детско-семейного отдыха, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

Не ограничивать граждан в запуске новогоднего салюта или фейерверков решили в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Северной столицы Кирилл Закревский.

— Закон о тишине предусматривает исключение — возможность запуска фейерверков в новогоднюю ночь. На данный момент никаких изменений в законе нет, — подчеркнул он.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев во вторник, 20 декабря, уточнил, что по линии ведомства ограничений для граждан для использования пиротехники нет. В том числе и по временным рамкам.

Тише будет Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ранее в тот же день его коллега, замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Александр Бобров, заявил, что москвичи могут запускать салюты только до 23:00 из-за закона «О тишине». За нарушение, подчеркнул он, грозит административная ответственность: гражданам — штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, должностным лицам — от 4 тыс. до 8 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

«Желательно в трезвом виде»

Россияне могут получить штрафы не только за нарушение тишины, но и за неправильное использование фейерверков , рассказал «Известиям» директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров. По словам эксперта, в соответствии с утвержденными постановлением правительства России «Правилами противопожарного режима в РФ», салюты отнесены к пиротехническим изделиям бытового назначения.

— Пиротехнические изделия могут быть разного класса опасности. К бытовым относятся с I по III. Они классифицируются по радиусу поражения: 0,5 м (хлопушки), 5 м (петарды), 30 м (батареи салютов). Еще есть IV и V классы опасности, но они используются только профессиональными компаниями, — подчеркнул юрист.

В свободной продаже населению находятся только фейерверки I, II и III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, отметил он. Юрий Александров также напомнил, что подросткам младше 16 лет запрещено приобретать и использовать пиротехнику.

— Пиротехнические изделия IV и V классов опасности могут быть проданы только профессионалам. Организациям, продающим такие изделия, необходимо иметь лицензию на этот вид деятельности, — пояснил эксперт.

Тише будет Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Любые фейерверки следует покупать только в официальных магазинах, которые специализируются на этой продукции, уточнил эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

— Любой контрафакт, любое устройство, сделанное на коленке, еще более опасно, чем обычный фейерверк, — уверен он.

При покупке салюта следует проверить сертификат соответствия, то есть факт, что продукция пригодна и допущена в продажу , рекомендует другой эксперт в этой области — Виталий Бойко.

Константин Кузнецов добавил, что не стоит запускать фейерверки в плотной городской застройке, где расположены высотные многоэтажные дома.

— Потому что красочный светящийся элемент, который мы видим, — это объект повышенной температуры. При попадании на открытые балконы, в лоджии или окна цветная искра может вызвать пожар, — сказал он.

Зимой прошлого года было несколько инцидентов, когда попавший в квартиру заряд вызывал пожары, добавил Виталий Бойко. Способствовать этому могут неверная установка изделия на земле или сильный ветер.

— Заряд от фейерверка прилетел в окно, пробил стекло и вызвал возгорание в квартире, — припомнил один из случаев Виталий Бойко.

Запускать фейерверк, по словам Константина Кузнецова, должен взрослый человек, находящийся в адекватном состоянии и «желательно в трезвом виде».

Тише будет Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

От искры до тюрьмы

Дома россияне могут использовать только пиротехнику I класса, к которым относятся хлопушки, бенгальские свечи и огни, отметил Юрий Александров. Но и они несут опасность при неосторожном обращении. Например, бенгальский огонь — это алюминиевая стружка, которая при поджигании рассыпается яркими искрами. Но она не сгорает до конца и может мелкими частицами распространиться по жилищу и привести к пожару, объяснил Константин Кузнецов.

— По моему мнению, любые пиротехнические устройства должны использоваться только на улице. Лучше всего на пустыре или любой другой открытой местности, — подчеркнул он.

Еще одну опасность в новогодние праздники несут петарды, говорит Виталий Бойко. По данным МЧС, ежегодно в Москве из-за их неправильного запуска в новогоднюю ночь травмы получают в среднем 25 человек, треть из них — дети.

Чтобы избежать тяжелых травм, нужно соблюдать меры предосторожности.

— В случае если пиротехническое изделие не сработало, не нужно пытаться повторно поджечь его. Вполне может быть задержка реакции и отложенное срабатывание петарды уже в руках. Это приведет к тяжелым травмам конечностей и лица, если поднести слишком близко, — предупредил Виталий Бойко.

При покупке фейерверков и салютов стоит помнить об ответственности не только административной, но и уголовной, напоминает Юрий Александров.

Тише будет Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

— При использовании пиротехники в не предназначенных для этого общественных местах гражданину может грозить административная ответственность за мелкое хулиганство. Штраф составит от 500 до 1 тыс. рублей, также возможен арест на 15 суток, — пояснил юрист.

Если при запуске фейерверков что-то пошло не так и был нанесен вред имуществу или человеку, то рассматриваться правонарушение будет в рамках Гражданского кодекса. Пострадавший может потребовать компенсацию за испорченную вещь или здоровье, добавил адвокат.