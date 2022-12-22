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Тише будут: каждый третий регион отказался от новогодних салютов

Но жесткий запрет на использование любой пиротехники ввели лишь в нескольких приграничных с Украиной областях
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Как минимум 30 российских регионов отказались от официальных салютов в новогоднюю ночь, выяснили «Известия». А в Курской, Белгородской и Брянской областях гражданам запретили любое использование пиротехники. В Москве и Санкт-Петербурге, по информации МЧС и городских властей, ограничений на запуск салютов и петард не вводилось. Но при их неправильном использовании можно получить серьезные травмы, заработать административный штраф и даже понести уголовную ответственность, напомнили эксперты. Чтобы этого избежать, следует покупать пиротехнику только в официальных магазинах и запускать ее в удалении от жилых домов.

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В преддверии Нового года россияне начали активно запасаться фейерверками. По данным ресурса «Чек Индекс», с начала декабря 2022 года салютов и петард купили на 26% больше, чем за тот же период прошлого года. Самыми популярными видами пиротехники оказались изделия на 10–20 залпов, петарды в коробках по 40–60 штук и бенгальские свечи.

Впрочем, купленные в таком количестве товары могут и не пригодиться — власти в некоторых регионах России решили ограничить их применение. Например, в Курской области в связи с сохранением «желтого» уровня террористической опасности запретили продажу и запуск пиротехники с 12 декабря 2022-го до 31 января 2023-го, сообщили «Известиям» в администрации региона. Подобное же решение приняли и власти Белгородской области. А в Брянской области в новогодние праздники граждане смогут использовать только пиротехнические изделия I класса опасности — хлопушки и бенгальские огни.

— Эта мера установлена указом губернатора области от 12 декабря. На период действия режима повышенной готовности (среднего уровня реагирования) введены ограничения на использование и применение организациями и гражданами пиротехнических изделий, — уточнили «Известиям» в администрации губернатора и правительства.

Тише будет
фейерверк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Еще более 20 субъектов отказались от организации официального новогоднего салюта, но при этом не вводили запреты на использование фейерверков для частных лиц, выяснили «Известия», изучив сообщения официальных органов власти субъектов. В частности, отказались от пиротехнической части празднований власти Костромской, Калужской, Астраханской, Орловской областей, Чукотки, Ростова-на-Дону и т.д.

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— Салютов, приглашения звезд, фестивалей, обновления новогодней иллюминации в городах не запланировано и не будет. Все мероприятия, которые готовятся для празднования Нового года в Калужской области, пройдут в формате детско-семейного отдыха, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» замруководителя администрации губернатора Калужской области Илья Зенов.

Не ограничивать граждан в запуске новогоднего салюта или фейерверков решили в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Северной столицы Кирилл Закревский.

— Закон о тишине предусматривает исключение — возможность запуска фейерверков в новогоднюю ночь. На данный момент никаких изменений в законе нет, — подчеркнул он.

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев во вторник, 20 декабря, уточнил, что по линии ведомства ограничений для граждан для использования пиротехники нет. В том числе и по временным рамкам.

Тише будет
фейерверк
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Ранее в тот же день его коллега, замначальника ГУ МЧС РФ по Москве Александр Бобров, заявил, что москвичи могут запускать салюты только до 23:00 из-за закона «О тишине». За нарушение, подчеркнул он, грозит административная ответственность: гражданам — штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, должностным лицам — от 4 тыс. до 8 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.

«Желательно в трезвом виде»

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Россияне могут получить штрафы не только за нарушение тишины, но и за неправильное использование фейерверков, рассказал «Известиям» директор юридической компании «А.Лигал» Юрий Александров. По словам эксперта, в соответствии с утвержденными постановлением правительства России «Правилами противопожарного режима в РФ», салюты отнесены к пиротехническим изделиям бытового назначения.

— Пиротехнические изделия могут быть разного класса опасности. К бытовым относятся с I по III. Они классифицируются по радиусу поражения: 0,5 м (хлопушки), 5 м (петарды), 30 м (батареи салютов). Еще есть IV и V классы опасности, но они используются только профессиональными компаниями, — подчеркнул юрист.

В свободной продаже населению находятся только фейерверки I, II и III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков, отметил он. Юрий Александров также напомнил, что подросткам младше 16 лет запрещено приобретать и использовать пиротехнику.

— Пиротехнические изделия IV и V классов опасности могут быть проданы только профессионалам. Организациям, продающим такие изделия, необходимо иметь лицензию на этот вид деятельности, — пояснил эксперт.

Тише будет
фейерверк
Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

Любые фейерверки следует покупать только в официальных магазинах, которые специализируются на этой продукции, уточнил эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

— Любой контрафакт, любое устройство, сделанное на коленке, еще более опасно, чем обычный фейерверк, — уверен он.

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При покупке салюта следует проверить сертификат соответствия, то есть факт, что продукция пригодна и допущена в продажу, рекомендует другой эксперт в этой области — Виталий Бойко.

Константин Кузнецов добавил, что не стоит запускать фейерверки в плотной городской застройке, где расположены высотные многоэтажные дома.

— Потому что красочный светящийся элемент, который мы видим, — это объект повышенной температуры. При попадании на открытые балконы, в лоджии или окна цветная искра может вызвать пожар, — сказал он.

Зимой прошлого года было несколько инцидентов, когда попавший в квартиру заряд вызывал пожары, добавил Виталий Бойко. Способствовать этому могут неверная установка изделия на земле или сильный ветер.

— Заряд от фейерверка прилетел в окно, пробил стекло и вызвал возгорание в квартире, — припомнил один из случаев Виталий Бойко.

Запускать фейерверк, по словам Константина Кузнецова, должен взрослый человек, находящийся в адекватном состоянии и «желательно в трезвом виде».

Тише будет
фейерверк
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

От искры до тюрьмы

Дома россияне могут использовать только пиротехнику I класса, к которым относятся хлопушки, бенгальские свечи и огни, отметил Юрий Александров. Но и они несут опасность при неосторожном обращении. Например, бенгальский огонь — это алюминиевая стружка, которая при поджигании рассыпается яркими искрами. Но она не сгорает до конца и может мелкими частицами распространиться по жилищу и привести к пожару, объяснил Константин Кузнецов.

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— По моему мнению, любые пиротехнические устройства должны использоваться только на улице. Лучше всего на пустыре или любой другой открытой местности, — подчеркнул он.

Еще одну опасность в новогодние праздники несут петарды, говорит Виталий Бойко. По данным МЧС, ежегодно в Москве из-за их неправильного запуска в новогоднюю ночь травмы получают в среднем 25 человек, треть из них — дети.

Чтобы избежать тяжелых травм, нужно соблюдать меры предосторожности.

— В случае если пиротехническое изделие не сработало, не нужно пытаться повторно поджечь его. Вполне может быть задержка реакции и отложенное срабатывание петарды уже в руках. Это приведет к тяжелым травмам конечностей и лица, если поднести слишком близко, — предупредил Виталий Бойко.

При покупке фейерверков и салютов стоит помнить об ответственности не только административной, но и уголовной, напоминает Юрий Александров.

Тише будет
фейерверк
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— При использовании пиротехники в не предназначенных для этого общественных местах гражданину может грозить административная ответственность за мелкое хулиганство. Штраф составит от 500 до 1 тыс. рублей, также возможен арест на 15 суток, — пояснил юрист.

Если при запуске фейерверков что-то пошло не так и был нанесен вред имуществу или человеку, то рассматриваться правонарушение будет в рамках Гражданского кодекса. Пострадавший может потребовать компенсацию за испорченную вещь или здоровье, добавил адвокат.

Традиционное новогоднее развлечение вполне может попасть и в уголовную плоскость. Если нарушение правил использования пиротехники или правил пожарной безопасности повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, то, по словам эксперта, применяются статьи 218 и 219 УК РФ. Человеку может грозить до семи лет лишения свободы.

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