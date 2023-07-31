При обстреле Донецка ВФУ погиб мирный житель

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Об этом 31 июля сообщили специалисты Представительства ДНР в Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

В результате атаки по улице Переяславской погиб мужчина 1992 года рождения.

Кроме того, поступили дополнительные сведения о двух пострадавших на улице Куйбышева. Ранения получили девочка-подросток и женщина 1988 года рождения.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

О массированном обстреле Донецка силами ВСУ сообщалось 30 июля. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал, что есть информация о пострадавших. Также зафиксировано прямое попадание в жилой дом по улице Куйбышева.

Позже в тот же день появилась информация, что два человека получили ранения. Кроме того, в Куйбышевском районе началось факельное горение газовой трубы. Воспламенение было устранено прибывшими на место сотрудниками МЧС.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.