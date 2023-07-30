При обстреле Куйбышевского района Донецка ранены два человека

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских боевиков два человека получили ранения. Об этом сообщили в районной администрации в воскресенье, 30 июля.

«Было прямое попадание по улице Куйбышева. Ранены два человека», — сказали ТАСС в администрации.

Мэр города Алексей Кулемзин, в свою очередь, сообщил, что в результате попадания взрывоопасного предмета в Куйбышевском районе началось факельное горение газовой трубы высотой 2 м. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС.

Ранее в этот день Кулемзин сообщил, что Куйбышевский район находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день сообщалось, что после обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области перекрыто газоснабжение около 20 домов. Повреждения получила газовая труба в переулке Тихий. Также частично была разрушена крыша жилого дома.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.