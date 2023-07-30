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В Новой Каховке перекрыто газоснабжение около 20 домов после обстрела ВСУ

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Новой Каховке Херсонской области перекрыто газоснабжение около 20 домов после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 июля сообщает администрация Новокаховского городского округа.

«Перекрыто газоснабжение около 20 домов. Ремонтные работы на газопроводе приостановлены в связи с непрекращающимся обстрелом», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

Как отмечается, повреждения получила газовая труба в переулке Тихий. Также частично была разрушена крыша жилого дома.

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Ранее в этот день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что обстрелы территории региона со стороны ВСУ стали концентрированными, когда по Алешкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов.

ВСУ 29 июля также попытались ударить по железнодорожному мосту между Херсонской областью и Крымом. По словам Сальдо, атака была нанесена с помощью 12 ракет Storm Shadow. При этом 26 июля представитель экстренных служб региона сообщил, что в результате очередного обстрела в регионе погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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