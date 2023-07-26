Двое жителей Херсонской области погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

В Херсонской области двое мирных жителей погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Алешки и Старая Збурьевка, находящихся на левом берегу Днепра. Об этом в среду, 26 июля, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«В результате обстрела в города Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель», — сообщили журналистам.

По словам представителя экстренных служб, за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Алешкам 18 снарядов из ствольной артиллерии, Старая Збурьевка была обстреляна семью снарядами.

Уточняется, что в течение ночи обстрелам подверглась также гражданская инфраструктура в Каховке и Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Пролетарке. В общей сложности по этим населенным пунктам было выпущено 35 снарядов из ствольной артиллерии.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — отметил представитель экстренных служб.

В этот же день сообщалось, что ВСУ несколько часов непрерывно обстреливали пригород Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Массированный обстрел пришелся на город Приволье. Пострадавших и погибших, по данным мэрии города, нет.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Алешках Херсонской области бригада скорой помощи попала под обстрел. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнил, что фельдшер получил осколочные ранения бедра и голени. Водитель отвез его в Алешковскую больницу, где врачи извлекли осколки из тела медика.

Украинские националисты ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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