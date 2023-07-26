Реклама
Прямой эфир
Мир
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
Происшествия
Пожар на площади 900 кв. м вспыхнул на складе винзавода в Краснодарском крае
Мир
В Венгрии заявили о вреде расширения НАТО для евразийской цивилизации
Армия
Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
Мир
Посол РФ рассказал о запуске чартерных рейсов в Танзанию
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Мир
Эксперт предрек разрушение США из-за любви к санкциям
Общество
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Общество
Треть компаний повысили зарплаты сотрудникам во II квартале
Общество
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля
Мир
В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Месси забил два гола за футбольный клуб «Интер Майами»
Сюжет:

Двое жителей Херсонской области погибли из-за обстрелов со стороны ВСУ

0
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Херсонской области двое мирных жителей погибли, еще один получил ранения в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) населенных пунктов Алешки и Старая Збурьевка, находящихся на левом берегу Днепра. Об этом в среду, 26 июля, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

«В результате обстрела в города Алешки один мирный житель погиб, еще один получил осколочные ранения средней тяжести. Также в населенном пункте Старая Збурьевка погиб один мирный житель», — сообщили журналистам.

По словам представителя экстренных служб, за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по Алешкам 18 снарядов из ствольной артиллерии, Старая Збурьевка была обстреляна семью снарядами.

Уточняется, что в течение ночи обстрелам подверглась также гражданская инфраструктура в Каховке и Новой Каховке, Казачьих Лагерях и Пролетарке. В общей сложности по этим населенным пунктам было выпущено 35 снарядов из ствольной артиллерии.

«Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — отметил представитель экстренных служб.

Вопрос без опасности: Путин призвал оперативно помогать пострадавшим от обстрелов
И попросил не затягивать с восстановительными работами на территории приграничных регионов

В этот же день сообщалось, что ВСУ несколько часов непрерывно обстреливали пригород Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Массированный обстрел пришелся на город Приволье. Пострадавших и погибших, по данным мэрии города, нет.

Ранее, 24 июля, сообщалось, что в Алешках Херсонской области бригада скорой помощи попала под обстрел. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко уточнил, что фельдшер получил осколочные ранения бедра и голени. Водитель отвез его в Алешковскую больницу, где врачи извлекли осколки из тела медика.

Украинские националисты ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023