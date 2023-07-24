В Алешках Херсонской области бригада скорой помощи попала под обстрел. Об этом 24 июля сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня в Алешках на вызове под обстрел попала бригада скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении в Telegram-канале Алексеенко.

По его словам, фельдшер получил осколочные ранения бедра и голени. Водитель отвез его в Алешковскую больницу, где врачи извлекли осколки из тела медика.

Медицинская машина не впервые попадает под обстрел в зоне спецоперации России на Украине. В частности, 27 мая Алексеенко также сообщал, что нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале поселка Казачьи Лагери в Алешках. Врачи смогли спастись, укрывшись в подвале.

При этом 23 июля начальник медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Дуга сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения, нарушая Женевскую конвенцию. Она также подчеркнула, что ни одна армия в различные времена никогда не трогала медиков во время их работы в зоне боевых действий.

Согласно Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях от 12 августа 1949 года медицинский персонал, в том числе задействованный исключительно для эвакуации раненых, и санитарные учреждения не относятся к комбатантам и военным объектам, а следовательно, они не могут быть подвергнуты нападению и должны пользоваться покровительством и уважением всех сторон конфликта.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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