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ВСУ несколько часов непрерывно обстреливали пригород Лисичанска

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Фото: t.me/lisichansk_adm
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько часов непрерывно обстреливали пригород Лисичанска в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 26 июля сообщается в Telegram-канале мэрии города.

Уточняется, что массированный обстрел пришелся на город Приволье.

«Ориентировочно с 23 часов канонада не умолкала до самого утра. В жилых домах повреждены стекла, фасады, балконы и квартиры», — говорится в сообщении мэрии.

Пострадавших и погибших, по их данным, нет.

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Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека пострадали при обстреле со стороны украинских боевиков населенного пункта Старомихайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Повреждения получили 12 троллейбусов.

Кроме того, в тот день в результате обстрела ВСУ загорелась крыша спорткомплекса «Олимпийский» в центре города.

Также в тот день украинские войска нанесли удары по травматологическому центру в Донецке. По словам местных жителей, повреждения получил один из многоквартирных домов — в нем полностью разрушено жилое помещение.

Украинские националисты ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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