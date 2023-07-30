В Донецке сообщили о массированном обстреле ВСУ Куйбышевского района

Куйбышевский район Донецка находится под массированным обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в воскресенье, 30 июля.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Также поступило сообщение о прямом попадании в дом по улице Куйбышева», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города призвал жителей максимально ограничить перемещения по улице.

В этот же день сообщалось, что после обстрела со стороны ВСУ в Новой Каховке Херсонской области перекрыто газоснабжение около 20 домов. Повреждения получила газовая труба в переулке Тихий. Также частично была разрушена крыша жилого дома.

Также в воскресенье врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что обстрелы территории региона со стороны ВСУ стали концентрированными, когда по Алешкам или Новой Каховке выпускают в течение сравнительно короткого времени по несколько десятков снарядов.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.