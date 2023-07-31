Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела ВСУ Донецка

Один человек погиб и трое получили ранения в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Донецка. Об этом 31 июля заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации на 10:00, в результате обстрела Ворошиловского района один погибший и трое раненых. Анкетные данные уточняются», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день в городе прогремело около десяти взрывов. Под обстрелами оказались Киевский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка. В результате обстрела загорелись маршрутный автобус и две легковые машины.

Днем ранее в результате обстрелов со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. Выпущенные снаряды повредили окна, балконы, двери и обшивку нескольких домов.

30 июля в результате массированного обстрела Донецка силами ВСУ два человека получили ранения. Кроме того, в Куйбышевском районе началось факельное горение газовой трубы. Воспламенение было устранено прибывшими на место сотрудниками МЧС.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Также под обстрелы попадает Херсонская область. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.