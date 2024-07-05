Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне и Киевской области
Взрывы прогремели в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне и Киевской области. Об этом 5 июля сообщает украинский телеканал ТСН.
«Херсон и Киевская область — взрывы», — говорится в сообщении ТСН в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в контролируемой ВСУ части Херсонской области и в Киевской области.
В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.
Накануне, 4 июля, сообщалось о взрыве в Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги. Также в четверг украинские СМИ проинформировали о взрывах в Киеве, Сумской, Житомирской и Черниговской областях. В последней, по словам главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, получил ущерб энергетический объект.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.