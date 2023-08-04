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Украинские войска за вечер выпустили более 35 снарядов 155 мм по ДНР

Украинские войска за вечер выпустили более 35 снарядов натовского калибра по ДНР
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Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACAPRESS.COM
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 37 снарядов по территории Донецкой Народной Республики за вечер 4 августа. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела украинских националистов.

По данным представительства, с 20:05 по 22:00 было зафиксировано 37 обстрелов снарядами натовского 155-миллиметрового калибра.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 20:05 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм. <…> 22:00 — населенный пункт Максимильяновка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 мм», — говорится в сообщениях в Telegram-канале.

Помимо этого, под обстрел со стороны украинских боевиков попали Киевский район города Донецка, населенный пункт Семёновка, Ясиноватский район, населенные пункты Орловка и Макеевка.

О пострадавших и разрушениях информация не уточняется.

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Утром в этот же день в представительстве ДНР также сообщили об обстреле из артиллерии со стороны ВСУ Донецка, Макеевки и Горловки. В общей сложности украинская армия выпустила девять снарядов калибра 155 и 152 мм.

Также снайпер из бригады «Пятнашка» с позывным Тимати рассказал, что в ДНР в промзоне Авдеевки украинские боевики используют кассетные боеприпасы. Он отметил, что использование данных боеприпасов ведется уже около двух недель.

Ранее, 3 августа, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике три мирных жителя пострадали из-за обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, в результате были повреждены четыре дома в Кировском районе Донецка.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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