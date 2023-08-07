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Зеленский подтвердил получение ракет большой дальности SCALP от Франции

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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Pool
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Киев получил ракеты большой дальности SCALP от Франции, заявил 6 августа украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

Публикацию он подкрепил кадрами, на которых продемонстрирован один из снарядов. Пост посвящен Дню воздушных сил украинских войск.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

Париж принял решение передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия ранее, 11 июля. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, страна придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию.

Позже, 14 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Макрона о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP является целенаправленным шагом в сторону эскалации украинского конфликта. Она подчеркнула, что Москва категорически не приемлет позицию Запада, согласно которой военная помощь Украине приблизит политико-дипломатическое урегулирование.

До этого, 12 июля, лидер французской партии правых взглядов «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала это решение безответственным шагом. Она подчеркнула, что поставка вооружений, которые могут быть использованы для удара по «третьей стране», может повлечь за собой третью мировую войну.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса.

Западные страны продолжают усиливать финансовую и военную помощь Киеву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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