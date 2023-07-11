Реклама
Прямой эфир
Политика
Песков заявил о негативном влиянии на безопасность РФ вступления Швеции в НАТО
Мир
Столтенберг предложил отменить для Украины план действий для вступления в НАТО
Мир
В Кремле назвали ошибочным решение о передаче Киеву дальнобойных ракет
Мир
Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия
Общество
Губернатор Пермской области поручил усилить поиски пропавшей тургруппы из 22 человек
Мир
В Кремле указали на антироссийский настрой на саммите НАТО в Вильнюсе
Общество
МЧС направило беспилотники на поиски пропавших под Пермью 22 туристов
Экономика
РФ и Белоруссия подписали соглашение о развитии сотрудничества в станкостроении
Авто
Автомобили Evolute получат электродвигатели российской разработки
Политика
Американист допустил раскол на Западе по вопросу военных поставок Украине
Политика
В Кремле указали на разное отношение стран НАТО к вступлению Украины в альянс
Общество
Обнаружена пропавшая в Пермском крае группа туристов из 22 человек
Сюжет:

В Кремле назвали ошибочным решение о передаче Киеву дальнобойных ракет

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Решение Франции о передаче ракет дальнего радиуса действия Украине является ошибочным, но не влияющим на ход спецоперация по защите Донбасса, заявил во вторник, 11 июля, официальный представитель президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Безусловно, еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны», — сказал он.

Россия примет соответствующие контрмеры, а передача ракет не повлияет на ход спецоперации, подчеркнул Песков

«Еще раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений: эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь киевского режима», — добавил он.

Таким образом Песков прокомментировал заявления французского лидера Эмануэля Макрона о передаче Киеву ракет данного типа для поддержки наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сделанное им на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Кассетный пас: Киев ссорит Лондон и Вашингтон перед саммитом НАТО
Что стало причиной для раскола между союзниками и почему «особым отношениям» США и Великобритании приходит конец

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

7 июля США одобрили отправку кассетных боеприпасов в качестве помощи ВСУ. Свое решение Соединенные Штаты аргументировали недостатком обычных типов боеприпасов для передачи и необходимостью нарастить их производство.

Позднее, 10 июля стало известно, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов для самообороны. Между тем официальный представитель МИД Китая Мао Нин отметила, что вследствие отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы.

Новость дополняется

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023